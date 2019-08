Nieuwste telefoon Huawei wellicht zonder YouTube en Google Maps PVZ

29 augustus 2019

20u12

Bron: BBC, The Verge 0 Multimedia Het ziet ernaar uit dat de nieuwste smartphone van Huawei er zonder de populaire Google-apps zoals YouTube of Google Maps zal komen. Google heeft bevestigd dat het Chinese smartphonebedrijf geen toestemming kreeg voor het gebruik van de bekende apps. Dat is een gevolg van de handelsrestricties die de Verenigde Staten eerder dit jaar oplegden. Desondanks zou Huawei toch doorgaan met de lancering van de Mate 30 Pro, melden bronnen aan Reuters.

De nieuwe smartphone van Huawei, de Mate 30 Pro, wordt naar verluidt op 18 september voorgesteld. Het is de eerste grote lancering sinds de Amerikaanse beperkingen in mei van kracht gingen. Volgens analisten betekent de ban een grote domper voor het Chinese smartphonebedrijf en wordt er gevreesd voor het succes van de nieuwe telefoon.



De Huawei Mate 30 Pro wordt namelijk gelanceerd zonder Google-apps - denk aan YouTube, Google Foto’s en Google Maps. Dat bevestigt Google zelf. Hoewel het mobiele besturingssysteem Android vrij te gebruiken is, moeten smartphonefabrikanten voor de officiële Google-apps en -diensten wél een licentie aankopen. Door de Amerikaanse ban is dat voor Huawei voorlopig onmogelijk.



Ook de Google Play Store zal niet aanwezig zijn op het toestel, wat betekent dat Huawei eveneens een ander platform moet voorzien om apps te downloaden. Analisten denken dat de consumenten door de beperkingen sneller naar een ander toestel zullen grijpen.

Huidige telefoons

De apps ontbreken niet op huidige telefoons, verzekert Huawei. “Iedereen die nu al een Huawei heeft, of op het punt staat een te kopen, zal wel nog toegang hebben tot alle apps”, aldus het Chinese bedrijf. “Alle apparaten blijven gedekt door onze fabrieksgarantie en krijgen volledige serviceondersteuning.”

Ook voor de nieuwe smartphone hoopt Huawei dat er uiteindelijk toestemming zal komen van de Amerikaanse regering voor een akkoord met Google. Maar de techgigant houdt ook een plan B achter de hand. Begin deze maand deed Huawei HarmonyOS uit de doeken, een eigen besturingssysteem dat in geval van nood Android zou kunnen vervangen.

Restricties

In mei werd Huawei door de Verenigde Staten op een ‘zwarte lijst’ gezet, waardoor het in theorie niet met Amerikaanse bedrijven mag handelen. Volgens de overheid zou de Chinese smartphonegigant een gevaar vormen voor de nationale veiligheid. Een deel van de aangekondigde Amerikaanse beperkingen werd al twee keer met negentig dagen uitgesteld, maar dat uitstel zou niet van toepassing zijn op toestellen die na de ban worden gelanceerd, zoals de Huawei Mate 30 Pro.