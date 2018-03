Nieuwste Samsungs onder de loep: Galaxy S9 en S9+ hebben allerbeste scherm, verbluffende camera en slechts kleine minpuntjes Steven Alen

09 maart 2018

13u04 4 Multimedia Ze presteren bliksemsnel, bevatten het beste smartphonescherm op de markt en zijn achteraan uitgerust met geweldige cameralenzen die uitblinken in schemerlicht. Maak kennis met de nieuwste topsmartphones van Samsung, de Galaxy S9 en S9+. Wij namen die laatste uitgebreid onder de loep.

De splinternieuwe vlaggenschepen verschillen qua uiterlijk niet veel van hun voorgangers, met een blits display dat mooi afbuigt aan de randen en het onderaan doet zonder fysieke knoppen. Het lange Super Amoledscherm heeft een resolutie van 2,960 bij 1,440 pixels en een schermratio van 18.5:9. Het scherm van de S9+ is met 6,2 inch iets groter dan de 5,8 inch van de gewone S9 en het bedekt bijna 84 procent van de voorkant, met onderaan en bovenaan nog een kleine halve centimeter zwarte rand.

In de rand bovenaan vind je de frontcamera en de luidspreker, die je niet alleen tegen je oor drukt tijdens het bellen, maar die ook je media kan voorzien van opmerkelijk helder stereogeluid. De nabijheidssensor naast de luidspreker bovenaan is amper zichtbaar, zodat de voorkant verder helemaal 'clean' oogt. Zelfs een merknaam ontbreekt op de stijlvolle en tegelijk sobere voorkant.

Het scherm is een ware lust voor het oog. Gespecialiseerde sites als DisplayMate spreken zelfs van de smartphone met het beste oledscherm op de markt, nog beter dan dat van Apples iPhone X. Zoals je mag verwachten, reageert het ook supersnel. De S9+ ligt qua balans prima in de hand, al mag je met afmetingen van 15,81 cm op 7,38 cm niet verwachten dat je hem vlot bedient met een hand. De gewone S9 is trouwens niet heel veel kleiner, met een lengte van 14,77 cm en een breedte van 6,87 cm. Waterdicht zijn ze alvast allebei volgens de IP68 standaard, wat betekent dat ze tot een halfuur in 1,5 meter diep water moeten overleven.

Personalisatie en gezichtsherkenning

Wanneer je het nieuwe vlaggenschip opstart, valt op dat Samsung je de telefoon al meteen erg laat personaliseren, op een iets dwingendere manier dan veel concurrenten. De tips vliegen je ook om je oren, waardoor de software soms wat wegheeft van een springerig kind dat je meteen wil tonen wat het allemaal kan. Het voordeel is dat het toestel wel snel naar je zin hebt ingesteld, inclusief Belgisch Azertytoetsenbord.

Iets wat je ook meteen kan instellen, zijn de beveiligingsmethodes, zoals de vingerafdrukscanner en de gezichtsherkenning. Die laatste functie werkt zowel met pure gezichtsherkenning als een irisscan, of met een 'intelligente scan' die beide combineert. Brillen en contactlezen kunnen wel roet in het eten gooien, maar na een 'registratie' zonder bril viel het toestel toch te ontgrendelen met. Onder de dubbele camera - de S9 heeft een enkele - achteraan zit een vingerafdrukscanner die je ontgrendelt met je wijsvinger wanneer je de telefoon vastgrijpt. Voelt heel natuurlijk aan en reageert uitstekend. De behulpzame software laat je ook nog even weten dat je dankzij de Smart Lock-functie je telefoon minder vaak hoeft te ontgrendelen, bijvoorbeeld door in te stellen dat hij niet op slot gaat wanneer hij zich in je woning of auto bevindt.

Camera met dubbel diafragma

Een van de belangrijkste verbeteringen is de cameratechnologie, die je niet alleen laat filmen in superslowmotion maar ook - een primeur! - een variabel diafragma voorziet. Dat laatste houdt in dat de 12 megapixelcamera's achteraan de S9 en S9+ in slechte lichtomstandigheden toch bijzonder veel licht binnenlaten, dankzij het F1.5-diafragma. Om ook in fel licht nog scherpe gedetailleerde plaatjes te kieken, hebben ze nog een tweede F2.4-lensopening. Opvallend: de 8 megapixelcamera aan de voorkant is nog gewoon dezelfde als bij de voorgangers, en dat was niet de beste op de markt. Meer bepaald de Pixel 2 en Pixel 2 XL scoorden op dat vlak een pak beter.

De achtercamera maakt wel veel indruk met de snelheid en precisie waarmee hij scherpstelt en de helderheid aanpast. De gebruikelijke snufjes en modi zijn aanwezig, waaronder een gebruiksvriendelijke pro-modus, optische beeldstabilisatie en panoramashots. De S9+ heeft achteraan nog een tweede 12 megapixelcameralens, waardoor je via 'Live Focus' achtergronden achter je onderwerp wazig kunt maken, zoals bij een professionele camera. Dat is wel een groot gemis bij de S9, die niet over die tweede camera beschikt. Aan de voorkant heb je wel een gelijkaardige 'selfiefocus' om zeker te zijn dat iedereen alleen naar jouw gezicht kijkt, maar die is een pak minder goed dan die aan de achterkant van de S9+ én de portretmodus van enkele concurrenten.

Verder niets dan lof over de camera. De nieuwe telefoons combineren maar liefst twaalf beelden om ruis te verminderen, tegenover vier bij de Galaxy S8. En dat zie je, want foto's die we maakten in het schemerlicht zien er echt indrukwekkend goed uit. Samsung krijgt ook nog een grote pluim voor de flits, die bijzonder snel reageert en zelfs van erg dichtbij onderwerpen quasi niet overbelicht.

Slow motion en animoji

Een ander nieuw snufje is de nieuwe superslowmotionfunctie waarmee de Xperia XZ Premium van Sony eerder al scoorde. Je filmt er 960 beelden per seconde mee, heel wat straffer dan de 240 beelden per seconde van de S8. Van je opname kan wel maar 0,2 seconden in die modus, maar gelukkig laat Samsung je toe de opname pas (automatisch) te starten wanneer iets beweegt in een zone die je selecteert op je scherm. Na het filmen kan je de video's gemakkelijk bewerken, loopen en eventueel exporteren als bewegende gif. Opgelet: voor het beste resultaat moet je onderwerp goed belicht zijn, en moet je de camera stabiel houden. Heel tof dus om in gecontroleerde omstandigheden iets als een springende waterballon te filmen, iets minder praktisch om snel een langsvliegend vogeltje te 'vangen'.

Nog een leuke gimmick zijn zijn AR Emoji, vergelijkbaar met de Animoji's die Apple onlangs introduceerde. In realtime tovert de camera-app een figuurtje of object op een gezicht, dat dan gelaatsuitdrukkingen volgt. Werkt prima, zelfs met een bril op. Je kan op basis van een gezichtsscan ook je eigen AR Emoji maken, al lijkt het niet iets wat massaal gaat gebruikt worden.

Spraakbesturing en augmented reality

Een minpunt aan de telefoon is wel Samsungs virtuele assistent Bixby. Niet per se de toepassing op zich, die het scherm links van je homescherm allerlei info in een feed plaatst, maar wel de stembesturing. Die kan voorlopig namelijk niet in het Nederlands, en dat terwijl ik stemcommando's vooral gebruik om naar plaatsen te navigeren of mensen te bellen. En (straat)namen verstaat een Engelstalige assistent niet al te best, al reageert Bixby wel prima op Engelse commando's.

Gelukkig heb je ook nog Googles eigen stembesturing, al moet je ook bij deze telefoon eerst de voertaal van die spraaktoepassing eerst even op Engels zetten opdat je het 'Oké Google'-commando kan gebruiken zoals het hoort. Raar is trouwens dat je de camera niet kan activeren met woorden als 'cheese' terwijl je Bixby gebruikt. Aan de andere kant kan je Bixby natuurlijk ook gewoon vragen om een foto te nemen.

Wat Bixby ook nog kan, is je via augumented reality informatie verschaffen over dingen waar je de camera op richt. Dat heet Bixby Vision, een functie die je locatie, foto's en tekst naar diensten als Foursquare, Pinterest verstuurt om zo info en gelijkaardige afbeeldingen te vinden. Zo gaan afbeeldingen van wijnetiketten naar Vivino, waarna je onmiddellijk het aantal sterren ziet dat je wijntje krijgt.

Live Translation toont je via Google Translate in realtime vertalingen en omzettingen van vreemde valuta, waarna die tekst over de originele belandt. Dat laatste ziet er griezelig echt uit, al blijf je natuurlijk ook afhankelijk van de kwaliteit van de vertalingen. Een online afbeelding van een Koreaans barbecuerestaurant werd zo vertaald als 'Houtskoolgrill velg', maar de tekst stond wel netjes op de juiste plaats.

Geluid

Qua geluid werkt de S9 met twee snelheden. Het stereogeluid van de twee luidsprekers doet het echt opmerkelijk goed, met een heel heldere klank die vrij hard kan zonder te oversturen. Uitstekend om media te bekijken, en de telefoon bevat ook nog ondersteuning voor Dolby Atmos.

De oortjes daarentegen stellen teleur. Ze zitten wel lekker, waardoor ze heel geschikt lijken om mee te sporten. Maar wanneer je ze vergelijkt met het geluid van de nieuwste HTC-telefoons, hoor je duidelijk een kwaliteitsverschil. In tegenstelling tot die HTC's beschikt de S9 weliswaar nog wel over een mini-jackaansluiting, zodat je een eigen koptelefoon kan aansluiten zonder tussenstukje. De telefoon wordt trouwens opgeladen via een USB C-aansluiting, maar je krijgt er nog twee tussenstukjes bij voor 'gewone' en micro-USB-kabels.

Hardware en software

Ten slotte draaien beide toestellen draaien Android 8 Oreo, voorzien van Samsungs eigen Experience-schil en Knox 3.1 beveiligingssoftware. Op veiligheidsvlak is nog tof dat je een beveiligde folder kan beveiligen met een andere vingerafdruk dan de gewone smartphoneontgrendeling.

De telefoon draait op een octacoreprocessor en de reactiesnelheid maakt indruk. De S9+ heeft met 6 GB werkgeheugen 2GB meer dan de S9, terwijl ook de batterijcapaciteit met 3.500 mAh iets groter is dan de 3.000 mAh van de S9. Ze slikken geheugenkaartjes tot maar liefst 400 GB.

De Galaxy S9 en S9+ zijn vanaf 16 maart verkrijgbaar in het zwart, blauw en purper met interne opslag van 64 en 256 GB. De Galaxy S9 is verkrijgbaar vanaf 849 euro, de S9+ vanaf 949 euro.

