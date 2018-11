Nieuwe wasmachine nodig? Zo voorkom je miskopen

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Een wasmachine is een investering die echt jaren moet meegaan, dus wanneer je voor de aankoop van een nieuwe/eerste toestel staat, kun je beter het beste nemen wat er momenteel op de markt is. Hier zijn vier dingen om rekening mee te houden.

1. Het energielabel

Net als bij koelkasten, vaatwassers en andere huishoudapparaten is er sinds een jaar of twee geleden het nieuwe energielabel A+++ bijgekomen. Dat levert, zeker voor de gewoonlijke duurtijd van een wasmachine, een enorme winst op in de energie die het toestel verbruikt. Goed voor je portemonnee en het milieu dus.

2. Capaciteit

Een grotere trommel betekent ook dat je meer was in één beurt kunt wassen. Die capaciteit wordt uitgedrukt in kilogram: een trommel die 7 kilogram was aankan is vandaag wel zo’n beetje het minimum. Het kan bij de duurdere toestellen tot meer dan het dubbele daarvan gaan.

3. Toerental

Het toerental speelt dan weer een grote rol in hoe droog de was uit de machine komt. Hoe sneller de trommel draait, hoe droger hij is na de wasbeurt. Toerentallen beginnen bij duizend toeren per minuut, en gaan tot 1.600 toeren. Een toestel met toerental van minstens 1.400 toeren, dat ervoor zorgt dat er nog maar 50 procent restvocht in je was zit, is aanbevolen. Neem er dan wel een met een speciaal programma voor delicate was, zodat het toerental wat wordt teruggedrongen.

4. Speciale programma’s

Een ander element dat een grote rol kan spelen in je aankoop zit in de speciale wasprogramma’s die je kunt instellen. Van een stoomprogramma tot een voor baby- of sportkleren: het is een beetje afhankelijk van persoonlijke voorkeur. Ook zijn er toestellen met anti-kreuk-instellingen of extra spoeling. Merken als Samsung, LG en Miele hebben ook digitale functies die bedienbaar zijn met een smartphone-app, wat het monitoren en bijsturen ook weer makkelijk maakt.

