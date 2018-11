OLED TV Gesponsorde inhoud Nieuwe tv? Daarom kies je maar beter voor OLED Advertorial van LG

23 november 2018

09u00 0 Multimedia Het gaat razendsnel. De technologische evoluties in de tv-sector volgen elkaar op in ijltempo. Tv’s worden niet enkel groter en dunner, maar ook slimmer en scherper. Na plasma en lcd is het nu al OLED wat de klok slaat. Waarvoor staat OLED? En waarom zullen we in de toekomst alleen nog maar dit type van toestel kopen? Jeroen Peeters van LG geeft tekst en uitleg.

“OLED staat voor ‘organic led’. Het grootste verschil met een lcd- of ledscherm? Een OLED-paneel heeft geen externe lichtbron aan de achterzijde. Elke pixel in een OLED-scherm geeft zelf licht”, legt Jeroen Peeters van LG uit. “De reactietijd ligt bovendien ontzettend hoog. Dat schept extra voordelen. Zonder achterliggende lichtbron wordt je toestel een stuk dunner. Bovendien kun je een oplichtende pixel in een OLED-scherm volledig uitschakelen. Zo krijg je écht zwart. Diepzwart. Het contrast wordt veel groter, de kleuren krijgen nóg meer intensiteit. Naast die hoge beeldkwaliteit hebben OLED-schermen van LG een nog veel bredere kijkhoek dan lcd-panelen.”

LG vertolkt pioniersrol

De techniek achter deze OLED-schermen is niet nieuw. LG lanceerde het eerste OLED-paneel voor tv-toepassingen al in 2010. Vandaag is het de enige ontwikkelaar en producent van OLED-panelen voor tv’s wereldwijd. “Er is maar één merk dat zoveel investeert in de ontwikkeling van OLED TV-panelen, en dat is LG. Dus ook als je een OLED-televisie van een ander merk dan LG in huis haalt, zit er een groot stuk LG-technologie in”, legt Jeroen Peeters uit. “Zelfs Mercedes werkt met onze OLED-schermen. En we sloten onlangs een overeenkomst met Lufthansa om OLED-beeldschermen te gebruiken in vliegtuigen.”

Ook nadelen?

Wie voor een OLED TV van LG kiest, krijgt de beste kijkervaring: een dun designtoestel met een prima beeldkwaliteit, veel contrast, realistische kleuren en perfect zwart. De prijzen starten vanaf 1500 à 2000 euro. Dat is niet weinig, maar je haalt er dan ook een kanjer voor in huis. Met een scherm van minimaal 55 inch. De prijzen zijn trouwens al ontzettend hard gezakt. Amper zes jaar geleden betaalde je voor een OLED-televisie ongeveer het tienvoud.

8K nog niet aan de orde

De resolutie van een hedendaagse OLED-tv bedraagt 3840 x 2160 pixels. In de volksmond – en de reclamefolders – ook wel bekend als 4K of Ultra HD. Maar het kan nóg scherper. Tijdens IFA 2018 toonde LG de allereerste 8K OLED TV aan het grote publiek. De ontwikkeling voor de next big thing is dus volop bezig. Al heeft het weinig zin om nu al zo’n 8K-toestel aan te schaffen. Er is simpelweg nog geen 8K content beschikbaar … Wie vandaag een nieuwe tv nodig heeft, kiest dus maar beter voor een 4K LG OLED TV.

Wil je meer weten over OLED-technologie? Hier lees je er alles over.