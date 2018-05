Nieuwe tekstbom kan WhatsApp en zelfs je hele smartphone doen crashen jv

08 mei 2018

14u28

Bron: Digital Trends 0 Multimedia Het is opnieuw oppassen geblazen voor WhatsApp-gebruikers. Een nieuwe zogenaamde tekstbombug kan niet alleen het populaire berichtenprogramma maar mogelijk ook je hele toestel doen crashen.

Niet alleen smartphones die op Android draaien blijken kwetsbaar voor het virus maar ook Apple-toestellen met iOS als besturingssysteem. Bij geïnfecteerde iPhones crashte wel enkel het programma van WhatsApp en niet de smartphone zelf. Androidgebruikers zagen zowel de berichtenapp als het hele toestel bezwijken.

De bewuste berichtenbom bevat verborgen symbolen, die de app zal 'doen uitdijen', wanneer je op de aangeboden tekst klikt. De hoeveelheid informatie wordt te groot voor de app, die daarop crasht. Mogelijk is dus zelfs je hele besturingssysteem eraan, in het geval van een toestel op Android.

Voorlopig werden er twee varianten van de nieuwe tekstbom ontdekt. Een met een zwarte stip, die de ontvanger letterlijk waarschuwt voor wat er zal gebeuren, als hij of zij op het bericht klikt. Maar ondanks die waarschuwing zijn er toch die het klikken op het bericht niet kunnen laten. De andere versie is er een met de boodschap 'This is very interesting' (dit is heel interessant) en met een lachende emoji. Maar het lachen zou je snel kunnen vergaan...

WhatsApp heeft nog niet gereageerd op het virus, maar verwacht wordt dat de berichtenapp van Facebook een softwarepatch zal uitsturen. In afwachting laat je maar beter onbetrouwbaar uitziende berichten zo veel mogelijk links liggen.