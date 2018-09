Nieuwe tablet nodig? Deze vijf hebben de beste prijs-kwaliteitverhouding Ronald Meeus

25 september 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Het viel je misschien al op: fabrikanten haasten zich niet echt meer om nieuwe tablets op de markt te brengen. Gebruikers doen dan ook veel te lang naar hun zin met hetzelfde toestel: gemiddeld vijf tot zeven jaar. Voor wie toch op zoek is naar een upgrade, kunnen wij de volgende vijf toestellen echt wel aanraden.

Apple iPad 2018 (€ 329)

De iPad van 2018 is eigenlijk net als de iPad van 2017, met twee verschillen: hij ondersteunt nu de Apple Pencil-styluspen en hij heeft een nieuwere processor. De Pencil - die je wel apart moet kopen - werkt prima, vooral op de wat duurdere iPad Pro's. Minpunten vinden we wel dat het scherm niet gelamineerd is, en dat de antireflectiecoating en de functie om de kleurtemperatuur automatisch aan te passen ontbreken. Ook: sommige onderdelen van deze iPad dateren van vijf jaar geleden en het ontwerp gaat al een jaar of vier mee. Dit toestel brengt met andere woorden weinig nieuws, maar dat was ook niet nodig. Gezien de weinige concurrentie op de markt, blijft dit met voorsprong de meest aantrekkelijke tablet in zijn prijsklasse.

Microsoft Surface Go (€ 589)

De Surface Go van Microsoft is voorzien van een goed gekalibreerd scherm met een hoge helderheid. Er zit ook gezichtsherkenning op. Eigenlijk heeft dit toestel dezelfde bouwkwaliteit als veel duurdere Microsoft-hardware. De Type Cover wordt wel niet bijgeleverd. Om de Go als laptop te kunnen gebruiken, ben je eigenlijk wel wat verplicht om die er bij te kopen. De hardware is vooral geschikt voor mediaconsumptie, maar met een beetje geduld kun je ook zwaardere software draaien. Om gewoon wat te browsen, overleeft de batterij ongeveer zeven uur: niet bijzonder lang.

Samsung Galaxy Tab S3 (€ 399)

De Samsung Galaxy Tab S3 blijft een van de beste Android-tablets die je kunt vinden. Hij heeft een indrukwekkend oledscherm, dat HDR10-materiaal kan tonen. Een extra voordeel is dat je behoorlijk lang kan bogen op de batterij als je naar video kijkt: er zit namelijk geen backlight achter het scherm en dat vreet dus wat minder energie. Omdat de tablet zo licht en dun is, ligt hij ook goed in de hand. De behuizing voelt luxueus door het gebruikte glas en metaal, en is ook wat fragiel. De vier dynamische luidsprekers zijn fijn, al klinkt directe concurrent iPad Pro beduidend beter. Een groot voordeel ten opzichte van diezelfde iPad Pro, naast het oledscherm, is dat je de fijne en geavanceerde S Pen er hier wel gratis bij krijgt.

Huawei MediaPad M5 (€ 375)

Naar de Android-tablets moet je tegenwoordig met een vergrootglas speuren, en er zijn al helemaal weinig tablets waar je een redelijke toetsenbordstandaard en een pennetje bij kunt kopen. Alleen al daarom zijn we blij met de Huawei MediaPad 5. Voor mensen die toch een iets meer budgetvriendelijke tablet zoeken, is dit een goed alternatief. Oké, niet alles werkte even lekker bij het schakelen tussen tablet- en desktopmodus, maar de nieuwe MediaPad heeft op het eerste gezicht toch een prima scherm, aandacht voor geluid en een fijn ontwerp voor een niet al te zotte prijs.

Samsung Galaxy Tab S4 (€ 678)

De Samsung Galaxy Tab S4 blaast ons voorlopig niet omver. Ja, de specs kregen een update, maar veel onderscheid met de voorgaande is er niet. Financieel doe je er dan bijna beter aan om de verouderde Tab S3 te kiezen, omdat die voor veel toepassingen echt wel nog snel genoeg is. Als 'het nieuwste van het nieuwste' primeert voor jou, ga dan vooral wel voor de S4, maar weet dan dat je veel geld betaalt voor een toestel met een processor die ook al van vorig jaar dateert.

