Nieuwe smartphones van LG, Motorola en Sony: je geld waard? Ronald Meeus

26 februari 2020

10u30

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Uit voorzorg tegen het coronavirus werd het Mobile World Congress in Barcelona dit jaar afgelast, en sommige fabrikanten besloten daaropvolgend niet te wachten met de lancering van hun nieuwste smartphones. We bekijken of de K61, K51S en K41S van LG Electronics, de Sony Xperia 1 II en de Motorola G8 Power ook een aankoop waard zijn.

Nieuwe LG K-serie (prijs nog onbekend)

LG Electronics kondigde een nieuwe lichting van zijn K-serie aan, bestaande uit drie toestellen: de K61, K51S en K41S. Qua kracht zijn ze min of meer aan elkaar gewaagd: ze hebben alle drie bijvoorbeeld een processor met acht kernen en een batterij van 4.000 milliampère. Ook hebben ze allemaal een opstelling met vier camera’s achteraan: een primaire hogeresolutiecamera, een groothoeklens, een dieptesensor en een macrolens.

De belangrijkste verschillen tussen de drie modellen zitten hem in de resolutie van hun camera: de K61 heeft een hoofdlens met een 48 megapixel-camera, de K51S heeft er een van 32 MP, de K41S moet het doen met 13 MP. Verder verschillen de drie lichtjes van elkaar in de beeldverhouding van hun 6,5 inch-scherm. De nieuwe K-reeks komt in het tweede kwartaal uit. Prijzen zijn voorlopig onbekend, maar de huidige K-reeks zit vrij diep in het budgetsegment. Bekijk hier de smartphones van LG.

Sony Xperia 1 II (€ 1.199)

Ook meestal vaste prik op MWC is Sony met zijn Xperia-smartphones. De Japanse fabrikant had er dit jaar hoogstwaarschijnlijk de nu los aangekondigde Xperia 1 II voor klaarstaan, een opvolger van het topmodel van vorig jaar. Het nieuwe toestel heeft weer een 21:9-oledscherm met een 4k-resolutie. De 3,5mm-audiojack keert terug en Sony verbetert de camera’s met onder andere een grotere sensor. Het scherm heeft geen inkeping of gat: de frontcamera is verwerkt in een rand boven het scherm.

De schermverversingssnelheid is 60Hz, maar Sony zegt softwarematige technologie tegen bewegingsonscherpte toegevoegd te hebben. De telecamera heeft ook meer optische zoom: ongeveer 3x ten opzichte van de primaire camera. Tot slot voegde Sony ook een time-of-flightsensor toe om de diepte van het beeld te meten. De topversie van dit luxueuzere model krijgt een winkelprijs van € 1.199. Het toestel komt in het tweede kwartaal van dit jaar uit. Bekijk hier de Sony Xperia’s.

Motorola G8 Power (€ 230)

De nieuwe G8 Power valt in de goedkopere categorie van telefoons van Motorola. Het toestel draait op een processor met acht kernen en heeft 4GB aan werkgeheugen. Ook heeft het toestel 64GB aan opslaggeheugen. Het toestel heeft drie cameralenzen aan de achterkant. Het gaat daarbij om een camera met 16 megapixels, en een 8MP-camera met een ultragroothoeklens van 118 graden. Dan is er nog een 2MP-sensor met een macrolens die op objecten kan focussen die twee centimeter van de lens verwijderd zijn.

Het scherm is een 6,4" lcd met een resolutie van 2300x1080 pixels. De telefoon heeft een accu die een kwart groter is dan die van zijn voorganger. De batterij heeft een capaciteit van 5000mAh en kan via TurboPower met 15W ook snelladen. De Moto G8 Power is vanaf maart te koop en zal 230 euro kosten. Bekijk hier de Motorola G8 Power.

