Nieuwe smartphones te duur? Deze al wat oudere toppers koop je momenteel voor een prikje

Ronald Meeus

26 oktober 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Slik jij ook even als je de prijzen van de nieuwe iPhone XS en XR of Huawei Mate 20 ziet? Gloednieuwe modellen van smartphones gaan natuurlijk altijd aan volle prijs de deur uit. Wie het wat goedkoper wil, maar toch ook kwaliteit zoekt, kan eens kijken bij een ouder model dat nog goed mee kan, maar wel al stevige afprijzingen kreeg. Dit zijn enkele aanraders.

Nokia 8 (€ 309)

De Nokia 8 kwam vorig jaar uit met een prijs tussen de 550 en 600 euro. Inmiddels kun je hem met wat geluk op de kop tikken voor 300 euro: een uitstekende deal voor dit toestel. Ons eigen oordeel luidde: “Deze Noka 8 kent veel goede punten. Zo heeft hij een stevig metalen ontwerp, een helder en contrastrijk lcd en snelle software, waarvoor de updates tot nu toe vlotjes binnenrollen. De accuduur is ook goed. De frontcamera is prima, maar de camera’s aan de achterkant zijn niet zo goed als die van de concurrentie.” De lancering vond plaats in het najaar van 2017, dus je kan ervan uitgaan dat er nog circa twee jaar updates zullen volgen. Bekijk hier de Nokia 8.

LG V30 (€ 438)

De LG V30 kwam op de markt aan 900 euro. Nu vind je hem voor 430 euro. Voor dat weinige geld krijg je een uitermate capabele telefoon met high-end-specificaties en enkele bijzonder features. Zo is de mate van controle over video-opname in de camera-app ongekend, met allerlei modi en instellingen die geen andere smartphone heeft. Veel upgrades en updates moet je niet verwachten bij LG, al beloofden ze voor dit toestel wel nog uitgebreide ondersteuning voor de komende twee jaar. Bekijk hier de LG V30.

Sony Xperia XZ1 Compact (€ 343)

De Xperia XZ1 Compact dateert van vorig najaar, maar schittert nog altijd op twee vlakken: de accuduur en de compactheid. De prijs is intussen zodanig gezakt dat het toestel interessant wordt voor koopjesjagers. Een jaar geleden betaalde je nog 600 euro, nu is dat tussen de 300 en 350 euro. Ook hier kan je nog twee jaar updates verwachten. Bekijk hier de Xperia XZ1 Compact.

Samsung Galaxy S9 (€ 564)

Niet meer spotgoedkoop, maar toch een heel straffe prijs voor een heel straf toestel. Het oordeel van Tweakers luidde als volgt: “De Galaxy S9 ligt fijn in de hand, heeft een prachtig scherm dat in vrijwel alle omstandigheden goed afleesbaar is, verbeterde luidsprekers die nu ook stereo weergeven, een van de beste camera’s die je in een smartphone zult vinden en krachtige hardware die een vloeiende gebruikservaring biedt. Tel daarbij op de mogelijkheid om óf geheugen uit te breiden óf een tweede simkaart in te voegen en de aanwezigheid van een 3,5mm-jack, en je hebt een zeer complete telefoon.” De Galaxy S9 had een half jaar geleden een beginnende winkelprijs van 849 euro, maar is intussen al gedaald naar 575 euro. Let voor deze telefoon ook op kortingsacties; omdat het toestel zo populair is, durven zowel Samsung zelf als de providers met discounts gooien. Bekijk hier de Galaxy S9.

