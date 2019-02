Nieuwe smartphone van Sony krijgt een ultralang “bioscoopscherm” Techredactie

26 februari 2019

21u21

Bron: AD.nl 0 Multimedia Het Japanse Sony heeft een wel heel opvallende telefoon aangekondigd. Het oledscherm van de Xperia 1 heeft dezelfde beeldverhouding als een bioscoopdoek, namelijk 21:9. Verder heeft het scherm een 4K-resolutie en en een diagonaal van 6,5 inch (16,5 cm).

De beeldverhouding of ‘aspect ratio’ verwijst naar de verhouding tussen de lengte en de breedte van een beeldscherm. De meeste moderne smartphones hebben een verhouding van 18:9, terwijl televisies het meestal op 16:9 houden. Tegenwoordig zie je ook vaker smartphones met een iets meer uitgerekte verhouding, maar de afmetingen van de Xperia 1 zijn wel heel uitzonderlijk.



De smartphone is 16,7 centimeter lang en 7,2 centimeter breed, wat een behoorlijk lang en dun toestel oplevert. De verhouding van 21:9 zou perfect zijn om films en series te kijken zoals die op het witte doek worden getoond. Netflix bijvoorbeeld draait tweederde van zijn producties in de 21:9-verhouding, meldt Sony. Daarnaast biedt het scherm ook de ruimte om twee apps tegelijkertijd te tonen.

Aan de achterkant van de Xperia 1 zitten drie camera’s van elk 12 MP. De camera’s hebben een ‘oogautofocus’, wat betekent dat ze scherpstellen op de ogen bij het maken van een portret. De telefoon heeft ook een Cinema Pro-functie om 4k-video te maken in de 21:9-verhouding.



Verder wordt de Xperia 1 voorzien van een batterij van 3.300 mAh, 6 GB RAM en 128 GB opslagruimte. Sony’s nieuwste paradepaardje komt in de lente uit en krijgt een adviesprijs van 949 euro.

Xperia 10 en 10 Plus

Naast de Xperia 1 onthulde Sony ook nog de Xperia 10 en de Xperia 10 Plus, die eveneens de 21:9-verhouding meekrijgen. De telefoons zijn echter meer gericht op de midrange-markt.



Zo krijgen ze een lcd-scherm, in plaats van het superieure oledscherm van de Xperia 1, en is de batterij iets kleiner. Dat merk je ook aan de prijs: voor de Xperia 10 tel je 349 euro neer, en de Xperia 10 Plus krijgt een adviesprijs van 429 euro. Beide telefoons zijn eveneens binnenkort verkrijgbaar.

