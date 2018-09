Nieuwe smartphone nodig? Deze modellen komen dit najaar op de markt

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Hou je nog even in als je van plan bent om dit najaar nog een nieuwe smartphone te kopen: verschillende grote fabrikanten gaan - zeer waarschijnlijk - nog straffe nieuwe modellen lanceren. Dit is wat je ervan mag verwachten - als we de gelekte info tenminste kunnen vertrouwen.

iPhone XS

Apple plant vandaag (onze tijd: 19u) het 'Gather round'-evenement. Zeer waarschijnlijk kondigen ze daar minstens twee nieuwe iPhones aan. De twee modellen, voorzien van 5,8"- en 6,5"-oledschermen, zouden iPhone XS heten. De geruchtenmolen gonst al maandenlang dat er zelfs drie iPhones zouden gelanceerd worden; twee met een oled-scherm, eentje met een lcd. De smartphones zouden een A12-processor en vergelijkbaar ontwerp als de iPhone X krijgen (met inkeping bovenaan het scherm).

Google Pixel 3

Google houdt op 9 oktober een evenement in New York onder de noemer 'I <3 NY'. Verwacht wordt dat het bedrijf die dag zijn Pixel 3- en Pixel 3 XL-smartphones voorstelt. Daar is best al veel over geweten. Zo is het evenement 'made by Google', wat duidelijk maakt dat het over hardware zal gaan.

De Pixel 3 beschikt over een 5,4"-scherm met beeldverhouding van 18:9 zonder inkeping en de Pixel XL bevat een 6,2"-scherm met 19:9-beeldverhouding met inkeping bovenaan. Insiders hebben het over een enkele camera aan de achterkant, en twee frontcamera's.

Huawei Mate 20

Ook het steeds populairder wordende Chinese Huawei plant een grote aankondiging, op 16 oktober in Londen. Hoogstwaarschijnlijk stellen ze daar een tweede vlaggenschipsmartphone voor. De Mate 20 en Mate 20 Pro zullen onder meer worden voorzien van de supersnelle Kirin 980-chip die Huawei onlangs aankondigde op de IFA-beurs in Berlijn. Verder zullen de smartphones waarschijnlijk een 6,3"-oledscherm hebben, met een vingerafdrukscanner in de display.

Lees ook: Dit zijn de strafste technologische snufjes van het najaar

LG V40 ThinQ

Vijf camera's: zo veel zouden er volgens de geruchten in de nieuwe V30-smartphone van LG zitten. Twee aan de voorkant, te gebruiken voor het ontgrendelen van de telefoon met gezichtsherkenning - met twee camera's is het dan ook iets moeilijker om het systeem te bedotten met foto's of maskers. Van de drie camera's aan de achterkant zou één een groothoeklens krijgen. Dat is intussen standaard op LG's high-end-modellen. De functionele reden voor een derde camera aan de achterkant is momenteel nog niet helemaal duidelijk. Misschien dient die om met stereobeeld een scherpte-diepte-effect te creëren, of is een sensor gecombineerd met een lens met een langere brandpuntsafstand voor meer zoom. Net als de G7 ThinQ zou het nieuwe topmodel van LG een scherm met een inkeping krijgen.

OnePlus 6T

Als we de insiders moeten geloven, komt de opvolger van de OnePlus 6 in oktober uit, voor een prijs van circa 580 euro. Van alle nieuwtjes is dit echter het minst zekere; de plannen zouden nog niet volledig in kannen en kruiken zijn, en bovendien stond die OnePlus 7 vorig jaar ook al gepland voor release.

