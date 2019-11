Nieuwe printer nodig? Hier moet je op letten

Ronald Meeus

07 november 2019

11u00

Bron: tweakers.net/gadgets 0 Multimedia Een werkwereld zonder papier is nog niet voor morgen, al drukken we toch al collectief minder nutteloze zaken af. Dit zijn de zaken waar je op moet letten bij de aanschaf van een nieuwe printer.

1. Prijs bij aankoop én gebruik

Een degelijke inkjetprinter koop je voor 60 euro, maar ga eerst na hoeveel de bijhorende inktpatronen kosten voor je een bepaald model koopt. Het is immers aan die inktpatronen dat de fabrikanten het meeste geld verdienen. Consumentenorganisaties houden mede daarom de kosten ervan goed in de gaten, om fabrikanten op de vingers te tikken als ze te fel doorrekenen. Dat gebeurt vandaag de dag gelukkig al minder: merken als HP bieden bijvoorbeeld interessante abonnementen aan, waarbij de gebruiker automatisch nieuwe patronen krijgt binnen een zelf ingesteld jaarverbruik. Fabrikanten als Epson werken dan weer met hervulbare patronen om de kosten te drukken.

Tip: Vergelijk hier de beste printers van het moment.

2. Inkjet of laser

Printers kan je ruwweg in drie soorten onderscheiden: de klassieke inkjetprinter, de laserprinter en de fotoprinter.

Een inkjetprinter spuit inkt vanuit verschillende reservoirs op het blad, een drukprocedé dat vandaag zo courant is dat je printers van dit type voor enkele tientallen euro’s vindt. Vergelijk hier de prijzen voor inktpatronen.

Laserprinters werken met poeder (of toner) dat aan hoge temperatuur op het blad wordt gebrand. Ze zijn vaak duurder in de aanschaf, maar minder duur in verbruik wanneer je regelmatig grotere volumes afdrukt. Voor gebruikers met een thuiskantoor is een laserprinter vaak een geoorloofde aankoop, ondanks die aanzienlijk hogere aanschafprijs. De prijs van een laserprinter die alleen zwart-witte pagina’s afdrukt begint boven de 100 euro, die van een apparaat dat kleurenpagina’s aflevert gaat daar nog een flink stuk boven.

3. Printkwaliteit en printsnelheid

Een laserprinter levert meestal een veel betere drukkwaliteit én een hoger aantal pagina’s per minuut op, al zijn de betere inkjetmodellen aan een inhaalbeweging bezig de afgelopen jaren. In ieder geval zijn er ook grote verschillen wat deze twee criteria betreft binnen ieder type, tussen de merken, én binnen ieder merk, dus het is per definitie opletten geblazen met deze. Natuurlijk zijn de duurdere modellen geneigd om het beter en sneller te doen dan de goedkopere.

Drukkwaliteit wordt uitgedrukt in dpi (dots per inch): bij inkjetprinters ligt die waarde meestal hoger dan bij inkjetprinters (1.200 dpi horizontaal is zo’n beetje standaard voor een inkjetmodel), maar de lasertechnologie zorgt ervoor dat de toner dieper en steviger in het blad wordt gebrand. Qua snelheid moet een inkjetmodel sowieso nog onderdoen voor een laserprinter: de populairste inkjetprinter op technologiesite Tweakers.be, de Canon Pixma TS6250, levert 10 zwartwitpagina’s per minuut af, terwijl de Brother MFC-L2710DW - de meest bekeken zwart-wit-laserprinter - er 30 per minuut doet.

(lees verder onder de foto)

4. Scanner

Een printer met ingebouwde scanner, wat ze in vroegere tijden een ‘multifunctional’ zouden noemen, is vandaag zo ingeburgerd geraakt dat de extra functie nauwelijks een paar tientallen euro’s meer kost. Stel jezelf desondanks toch maar de vraag of je die extra functie echt nodig hebt, want scannen kun je tegenwoordig ook met je smartphone, via apps als Microsoft Office Lens. Die leveren ook nog eens een pak minder gehannes op dan dat je je documenten blaadje per blaadje op de scanner legt.

5. Connectie

Een toestel met een wifi-connectie is eigenlijk gewoon de norm, dan kan je zaken afdrukken vanop eender welk toestel op hetzelfde netwerk. Bekijk ook of je Bluetooth nodig hebt en/of de mogelijkheid om zaken vanaf usb-stick of sd-kaart te printen.

Tip: Vergelijk hier de beste printers en bijhorende accessoires.

Lees ook:

Prusa introduceert compacte en betaalbare 3d-printer

Dit zijn de drie beste laptops van het moment

Hoe kies je een externe harde schijf?