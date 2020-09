Nieuwe LG-telefoon heeft draaibaar scherm SPS

14 september 2020

21u15

Bron: ANP 10 Multimedia LG heeft een nieuwe smartphone aangekondigd met een draaibaar scherm, de LG Wing. Wanneer een gebruiker het hoofdscherm van 6,8 inch 90 graden draait, komt een tweede scherm van 3,9 inch tevoorschijn. Het toestel krijgt daarmee een T-vorm.



Op de schermen kunnen verschillende apps worden getoond. Daardoor kan op het gekantelde hoofdscherm bijvoorbeeld een Netflix-serie bekeken worden, terwijl op het kleine scherm een chatapp open staat. Apps kunnen ook gebruik maken van het tweede scherm. Zo toont de camera-app bedieningsknoppen op het onderste scherm. Gebruikers kunnen vaste combinaties van apps instellen die ze vaak gebruiken, zoals een navigatie-app op het hoofdscherm terwijl de telefoon op het kleine scherm getoond wordt.

De Wing draait op Android 10 en heeft ondersteuning voor 5G. Op de achterkant zijn drie camera's te vinden, een 64-megapixel hoofdcamera en twee ultragroothoekcamera's van 12 en 13 megapixel. In uitgeklapte modus beschikt het toestel bovendien over een ingebouwde gimbal: een stabilisator die schokkend beeld in video's voorkomt. Het onderste scherm dient dan als een grip en als joystick voor de camerahoek.

De telefoon moet in het vierde kwartaal uitkomen in ons land. Prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.