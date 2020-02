Nieuwe laptop nodig? Dit zijn momenteel de beste modellen

Ronald Meeus

20 februari 2020

11u00

Bron: tweakers.net/laptops 0 Multimedia Op een bepaald moment kan je laptop niet meer mee, en ben je aangewezen op de aankoop van een volgende. Er komen constant nieuwe toestellen uit, waardoor het erg moeilijk is om te bepalen welke nu de beste van het moment is. Technologiesite Tweakers publiceert daarom tweemaandelijks een Op een bepaald moment kan je laptop niet meer mee, en ben je aangewezen op de aankoop van een volgende. Er komen constant nieuwe toestellen uit, waardoor het erg moeilijk is om te bepalen welke nu de beste van het moment is. Technologiesite Tweakers publiceert daarom tweemaandelijks een Best Buy Guide voor laptops . Dit zijn de toestellen die ze momenteel de beste vinden, in drie categorieën.

Budget: HP 14s-dq (€ 500)

Goedkoop is de HP 14s-dq alleszins, maar je krijgt wel goede hardware voor je geld. Het werkgeheugen van 4GB en de solid state drive van 128GB zijn aan de magere kant, maar met deze prijs kunnen we dat HP vergeven. Wel is het jammer dat er binnen het budget geen versie is met meer werkgeheugen en opslagruimte voor een meerprijs. Je bent nu aangewezen op het zelf upgraden van die componenten. Bekijk hier de HP 14s-dq.

Mainstream: Lenovo ThinkPad E595 (€ 600)

De ThinkPad E595 is een zakelijke laptop die prima tot zijn recht komt in een thuiskantoor. Vooral het toetsenbord vinden we erg prettig tikken. De laptop heeft wel wat onhandige dingen, zoals de aansluitingen, die niet echt praktisch zijn. Dat speelt vooral als je een extern scherm met een hoge resolutie aansluit of veel randapparatuur via usb 3.0 wilt aansluiten. Daarnaast had het scherm wat steviger gekund. Maar dat zijn kleine nadelen, ruimschoots goedgemaakt door de quadcoreprocessor, 16GB werkgeheugen en een 512GB-opslagschijf. Bekijk hier de Lenovo ThinkPad E595.

Thin&Light: Lenovo ThinkBook 13s (€ 1.032)

Van een laptop die meer dan 1.000 euro kost, mag je al iets verwachten. De ThinkPad 13s biedt een i7-processor, 16GB geheugen en een 512GB-opslagschijf. Over de hele lijn is dit sowieso een erg degelijke laptop. De metalen behuizing is netjes afgewerkt en voelt stevig aan, maar is tezelfdertijd nog compact en redelijk licht. Het toetsenbord is niet van de absolute topklasse die we van ThinkPad-laptops kennen, maar tikt nog altijd beter dan de toetsenborden van veel concurrenten. Het scherm heeft een hoog contrast en dankzij het matte paneel heb je niet snel last van reflecties. Dat alles in combinatie met een prima accuduur van bijna tien uur maakt van de ThinkBook 13s toch echt een aanrader. Bekijk hier de Lenovo ThinkBook 13s.

Vergelijk hier andere uitstekend beoordeelde laptops onder 1.000 euro.

