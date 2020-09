Nieuwe iPhone komt eraan: wat mogen we verwachten? Thomas Smolders

10 september 2020

10u00

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia September is traditioneel de maand waarin Apple de nieuwe lichting iPhones voorstelt, maar dit jaar is geen jaar als alle andere. Toch zijn er al heel wat geruchten over de nieuwe smartphones van Apple. Onze techredacteur ging op onderzoek.

De verwachtingen rond de nieuwe iPhones zijn zoals altijd hooggespannen. Apple verdient weliswaar steeds meer geld via haar zogenaamde services (zoals Apple Music en iCloud), maar de verkoop van smartphones is nog altijd Apple’s grootste inkomstenbron. Op de schouders van de nieuwe toestellen - vermoedelijke namen: de iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max - rust dus een zware last.

Lang geleden slaagde Apple er nog in om de grootste wijzigingen aan de nieuwe iPhones geheim te houden. De voorbije jaren kwamen er, met dank aan loslippige medewerkers, testers of leveranciers, steeds meer barstjes in die beveiliging. Dat is dus nu ook het geval.

Van drie naar vier

Volgens de huidige lekken zou Apple met vier smartphones komen die de drie huidige iPhone 11 (Pro)-toestellen opvolgen. Waarom vier? Omdat de iPhone 11 blijkbaar twee opvolgers krijgt: de iPhone 12 Max zal net als de iPhone 12 Pro dezelfde grootte (6,1 inch, 15,49 cm) als de iPhone 11 hebben, maar de iPhone 12 zal volgens insiders kleiner (5,4 inch, 13,72 cm) zijn. Met 6,7 inch (17,02 cm) wordt de iPhone 12 Pro Max de allergrootste.

Een van de meest geanticipeerde kenmerken van de nieuwe iPhones is de verversingssnelheid van het scherm. Die zou volgens analist Jon Prosser - bij minstens één van de vier toestellen - 120 Hz bedragen. Het is natuurlijk nog afwachten of Apple’s netwerk van leveranciers niet te zwaar geraakt is door de coronacrisis en dat plan door kan gaan, maar door schermen van 120 Hz te gebruiken zou Apple weer aansluiten bij de Android-top. Onder ander de Samsung Galaxy S20 en de OnePlus 8 Pro halen die resultaten. Zo’n scherm van 120 Hz is vooral ideaal voor wie zijn of haar smartphone graag gebruikt om te gamen.

5G-compatibel

En dan zijn er de verwachte nieuwigheden die vooral voor ontwikkelaars interessant zijn, maar die op langere termijn ook de gebruikservaring van de iPhone naar een hàoger niveau kunnen tillen. We denken dan onder andere aan de toevoeging van LiDAR-technologie, die ook op de iPad Pro zit. Die technologie gebruikt lichtsignalen om een ruimte - je woonkamer bijvoorbeeld - te scannen en in kaart te brengen. Dat is handig voor toepassingen met Augmented Reality of als je objecten in een ruimte wil gaan meten met je smartphone.

Nog een nieuwe technologie die je op het eerste gezicht misschien weinig zal zeggen is 5G. De opvolger van het huidige 4G-netwerk zorgt niet alleen voor sneller internet, maar zal er ook voor zorgen dat netwerken minder snel overbelast worden op piekmomenten zoals tijdens een voetbalwedstrijd. Dat (enkele van) de nieuwe iPhones 5G-compatibel zullen zijn, is vooral met het oog op de toekomst interessant, want in België is nog geen volwaardig 5G-netwerk uitgerold.

Hoeveel de nieuwe toestellen zullen kosten? Het duurste model, de iPhone 12 Pro, zou een prijskaartje van 1150 euro krijgen. De iPhone 12 Max - die de iPhone 11 opvolgt - zou 800 euro kosten en de kleinere iPhone 12 700 euro. Wanneer de toestellen precies uitkomen was bij schrijven nog niet bekend, maar vermoed wordt dat het in oktober zal zijn.



