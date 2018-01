Nieuwe iPhone gekregen? Met deze 19 tips en trucs word je zo een pro sam

1. Personaliseer je toestel en maak tekst beter leesbaar

Bij 'instellingen' kan je andere achtergronden en geluiden kiezen en bij 'beeldscherm en helderheid' stel je in dat het toestel de helderheid van het scherm automatisch aanpast aan de lichtomstandigheden. Kan je het scherm moeilijk lezen? Je kan in dat menu ook de grootte van tekst én icoontjes aanpassen. Gaat dat niet ver genoeg, dan kan je bij 'algemeen' nog naar 'toegankelijkheid' om tekst nog groter te maken of het contrast te verhogen.

2. Optimaliseer je opslagruimte en maak backups

Een gebrek aan opslag is een vervelend probleem waar sinds iOS 11 extra aandacht aan wordt besteed. Het systeem doet aanbevelingen, afhankelijk van de manier waarop je je toestel gebruikt. Zo kan het voorstellen om bepaalde toepassingen te verhuizen naar de cloud, waar je uiteraard ook backups en foto's bewaart. Bij 'instellingen' kan je bij 'iCloud' gemakkelijk apart bepalen wat je allemaal online uploadt, zoals reservekopieën, notities of foto's. Maar natuurlijk kan je ook apps van derden gebruiken. Het besturingssysteem kan ook voorstellen ongebruikte apps te wissen, en geeft ook meer info wanneer je klikt op een voorgestelde app. Klik hier voor meer tips.

Wanneer je je toestel aansluit op een computer kan je in iTunes ook kiezen een backup te maken op de computer of op iCloud.

3. Pas je bedieningspaneel aan en verberg Apple-apps die je niet wil

In iOS 11 vernieuwde Apple het bedieningspaneel, het menu dat je oproept door onderaan je scherm naar boven te vegen - of van de rechterbovenhoek naar omlaag op de iPhone X. Daar vind je verbindingsinstellingen zoals de wifiknop en vliegtuigmodus, maar ook dingen als de zaklamp en de rotatievergrendeling. Door je de verschillende panelen ingedrukt te houden, vergroot je ze. Zo ga je van de minimalistische muziekspeler naar de normale variant. Handig is ook dat je via het 'bedieningspaneel'-menu bij 'instellingen' items kan toevoegen of verwijderen.

Wil je enkele standaardapps van je homescherm? Of zitten je kinderen ook aan je iPhone of iPad en wil je vermijden dat ze in iTunes gaan winkelen? Ga dan naar 'instellingen', 'algemeen' en 'beperkingen' en kies daar welke apps je al dan niet wil tonen en nog veel meer. Dit menu moet je beveiligen met een pincode.

4. Maak een screenshot en bewerk het direct

Druk tegelijkertijd op de homeknop (of de bovenste volumeknop) en de knop aan de zijkant om een screenshot te maken. De afbeelding wordt bewaard in een album screenshots, maar meteen na het maken kan je al op de thumbnail klikken om de afbeelding te bewerken of te delen.

5. Geef een foto de ideale belichting

Tik op je scherm tijdens het fotograferen op het onderwerp om de belichting automatisch aan te passen. In Portraitmodus kan je in plaats van natuurlijk licht ook andere belichting selecteren, zoals studiolichten.

6. Chat met Siri

Apples virtuele assistente Siri roep je op met de homeknop ingedrukt te houden, of de zijknop met de iPhone X. Ze duikt ook op wanneer je 'hey Siri' zegt, waarna je een gesproken vraag kan stellen. Stemcommando's ingeven is handig, maar ook redelijk belachelijk op bijvoorbeeld de trein. Om vragen ook te kunnen typen, ga je naar ‘algemeen’, ‘toegankelijkheid’, ‘Siri’, ‘typ vragen aan Siri’. Wanneer je nu Siri oproept, krijg je een toetsenbordje en een tekstinvoervak.

7. Schuif je toetsenbord aan de kant

Wanneer je de wereldbol van je toetsenbord ingedrukt houdt, kan je kiezen de letters en cijfers niet langer centraal maar iets kleiner aan de linker- of rechterkant van je scherm te stoppen. Zo kan je gemakkelijker met je duim aan alle tekens wanneer je wil typen met één hand.

8. Scan je kredietkaart, QR-codes en documenten in Notities

De camera-app detecteert sinds iOS 11 automatisch QR-codes, en de Notities-app is in staat om rechtstreeks documenten in te scannen zodat je info van een blad papier snel kan bewaren bij je tekst. In plaats van je kredietkaartgegevens in te tikken, klik je op 'scan kredietkaart' en hopsa, klus geklaard.

9. Lees websites met de leesmodus

In browser Safari kan je webpagina's laten openen in de prettiger lezende Reader-modus. Daarvoor klik je op de Reader-knop met de vier horizontale lijntjes. Door hem ingedrukt te houden, kan je ook kiezen om voortaan iedere pagina die je opent op die site (de openingspagina meestal niet) rechtstreeks naar leesmodus te doen gaan. Je kunt ook instellen dat dat meteen geldt voor àlle websites.

10. Haal een gewiste foto terug

Per ongeluk een foto gewist? Ga naar het 'foto's-icoontje naar het 'onlangs verwijderd'-album, zoek de foto en kies 'zet terug'.

11. Stuur eens een onzichtbaar bericht

In iMessage kan je een bericht verzenden met 'onzichtbare inkt'. Tijdens het maken van het bericht hou je het omhoog wijzende pijltje ingedrukt, waarna je 'Invisible Ink' kan kiezen. De ontvanger kan je bericht pas zien wanneer hij of zij over het scherm wrijft.

12. Zet notificaties automatisch af achter het stuur

In iOS 11 is het mogelijk om automatisch oproepen te weigeren en notificaties uit te schakelen wanneer je aan het rijden bent. De telefoon detecteert dat automatisch, onder meer via de snelheidsmeter, het gps-signaal en de snelheid waarmee hij nabije wifiverbindingen verliest. Je kan de functie op je bedieningspaneel te zetten bij 'instellingen' en 'bedieningspaneel'.

Bij 'instellingen' en 'niet storen' kies je of de functie automatisch start of manueel. Je stelt het snufje ook in naar wens, zodat je bijvoorbeeld wel telefoontjes kan beantwoorden wanneer een bluetoothsysteem verbonden is, of dat telefoontjes toch doorkomen wanneer iemand drie keer probeert binnen drie minuten. Je kan ook automatische tekstantwoorden sturen. Wanneer de functie toch start wanneer bijvoorbeeld op een trein zit, kan je aanklikken dat je niet aan het rijden bent.

13. Laat je batterij langer meegaan

Loopt je batterij snel leeg? Kijk dan zeker eens bij 'instellingen' en 'batterij' welke apps zoveel stroom vreten, zodat je ze kan sluiten of eventueel verwijderen. Klik hier voor meer tips om je batterij langer te laten meegaan. Zit je bijna zonder stroom maar heb je een tijd geen oplader in de buurt? Schakel dan de energiebesparingsmodus in, die je smartphone wel wat trager maakt maar de batterij heel wat langer laat leven. Je vindt de functie bij 'instellingen' en 'batterij', maar je krijgt de optie ook automatisch voorgeschoteld wanneer je batterijcapaciteit onder de 20 procent zakt.

14. Wees je bewust van de grootte van je video's

Recente toestellen filmen standaard in 4K-resolutie met 30 frames per seconde, waardoor een minuut video ongeveer 170 MB groot is. Je kan gaan tot 4K met 60 frames per seconde, wat je ongeveer 400 MB per minuut kost. Wil je echter ruimte besparen, of film je iets wat je snel wil doorsturen, dan kan je de resolutie verminderen. Filmen in 720p HD met 30 frames per seconde levert nog altijd mooie beelden op die maar 40 MB opslagruimte innemen. Aanpassingen doe je bij 'instellingen' en 'camera'.

15. Deel cloudopslag met gezin

Het is mogelijk online opslagruimte van iCloud te delen met gezinsleden, erg handig wanneer je betaalt voor bijvoorbeeld 2 TB. Je schakelt dat in bij 'instellingen', 'iCloud' en 'beheer opslag'. Gezinsleden die de gratis opslag gebruiken, krijgen automatisch de upgrade. En geen nood, niet je bestanden worden gedeeld, alleen de opslagruimte.

16. Organiseer je bestanden

De nieuwe Files-app laat je toe om niet alleen bestanden op iCloud te raadplegen, maar ook andere diensten zoals Dropbox en Google Drive.

17. Wees klaar voor een noodgeval

In oudere iPhones krijg je de optie om een noodnummer te bellen door vijf keer snel op de startknop te drukken, in de nieuwste iPhones hou je de startknop en een volumeknop samen ingedrukt. Bij de oudere toestellen moet je dan nog over het scherm vegen, maar de iPhone X, 8 of 8 Plus bellen ook automatisch wanneer je de knoppen langer ingedrukt houdt. Na de oproep stuurt je iPhone ook een tekstbericht naar jouw noodcontacten met je locatie, tenzij je dat annuleert. Wanneer je locatie verandert, krijgen je contacten daar ook een update van. Dat alles beheer je in bij 'instellingen' en 'SOS-oproep' en de 'Medische ID'-instellingen van de Health-app.

Noodoproep iPhone.

18. Stop tekstvoorspelling

Wil je liever niet dat de telefoon gist naar de woorden die je wil tikken? Hou het wereldbolletje op het toetsenbord ingedrukt, waarna je suggesties kan uitschakelen.

19. Vind je verloren telefoon terug

Wanneer je je smartphone kwijt bent, kan je via icloud.com/find je toestel opsporen, zodat je de locatie ziet op een kaart. Je moet die 'zoek mijn iPhone'-functie vooraf wel activeren bij 'instellingen' en 'iCloud'. Daar scrol je naar beneden en vink je bij 'zoek mijn iPhone' de optie 'stuur laatste locatie' aan.

Wanneer je verloren toestel is gevonden, kan je een boodschap naar het vergrendelscherm sturen, een geluid afspelen of je toestel wissen. Als een telefoon offline is, gaan de maatregelen in zodra hij online komt. Wanneer hij is gestolen, kan je dat ook aangeven zodat er ook niet meer mee kan betaald worden wanneer betaalkaarten zijn gekoppeld aan Apple Pay.

