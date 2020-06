Nieuwe iPad Pro getest: straf, maar waarom zijn die (broodnodige) accessoires zo duur? Ronald Meeus

03 juni 2020

11u30

Bron: tweakers.net/tablets 0 Multimedia In essentie is de iPad Pro ‘maar’ een tablet, maar hij rekt de definitie daarvan wel redelijk op. Als het gaat om prestaties moet hij amper nog onderdoen voor een snelle laptop, zeker met de bijbehorende accessoires. Die laatste zijn zowel een zegen als een vloek, vindt onze techspecialist.

Tot nu toe was het voor veel mensen niet echt mogelijk om hun laptop te vervangen door een iPad Pro. De App Store bevat namelijk niet altijd alle applicaties die mensen kunnen nodig hebben voor het werk, maar vooral: iPads hadden geen trackpad- of muisondersteuning. De iPad Pro 2020, met daarop iOS 13.4, de meest recente versie van Apple’s besturingssysteem, heeft die wel. Dat tilt deze tablet tot grotere hoogten dan zijn voorgangers.

Topversie

Apple heeft veel moeite gedaan om deze topversie van zijn tablet als vervanging voor je laptop in de markt te zetten. En ze laten daarbij ook niet al te veel steken vallen.

De iPad Pro 2020 is over de hele lijn een fijne tablet, met een ecosysteem dat daadwerkelijk apps heeft die voor het tabletformaat zijn gemaakt, in tegenstelling tot wat bij Android-tablets het geval is. De iPad heeft grotendeels dezelfde processor als de 2018-versie, maar dat kunnen we Apple niet echt kwalijk nemen. Het is een snelle chip, ook als je hem vergelijkt met een nieuwe Surface Book van Microsoft, de belangrijkste concurrent voor dit toestel. Scherm en de verversingssnelheid van 120Hz zorgen voor een soepele ervaring; wij ondervonden alleszins op geen enkel moment haperingen.

We hadden graag gezien dat de iPad wat steviger zou zijn en dat hij sneller zou opladen, met een langere laadkabel. We blijven ook hopen op een iPad Pro met oledscherm.

Beperkte verbeteringen

Al met al blijven de verbeteringen wel beperkt. De processor is grafisch sterker. Je krijgt standaard 64 GB opslaggeheugen en meer werkgeheugen dan voordien. De microfoons zijn verbeterd en er is ondersteuning voor wifi 6. Op cameragebied is de zogenaamde time-of-flightsensor een leuke nieuwigheid, omdat die de augmented reality-toepassingen verbetert. Er is ook een ultragroothoekcamera.

Je betaalt 1.520 euro voor de goedkoopste 12,9"-variant, inclusief Keyboard. Voor hetzelfde geld koop je een prima MacBook Pro!

Dan het voordeel en het nadeel tegelijk: deze iPad Pro komt pas echt tot leven met het Magic Keyboard. Praktisch, flexibel, maar helaas ook gruwelijk duur: 400 euro bij de 12,9"-versie.

Bovendien lost het bepaalde problemen ook niet automatisch op. Werken met Google Docs blijft prutsen, mobiele browsers hebben sowieso nog een puntje te zuigen aan desktopbrowsers en dan hebben we het nog niet eens over de meer gespecialiseerde software die veel mensen beroepsmatig nodig hebben. Conclusie: veel mensen zullen sowieso nog altijd een desktop of laptop nodig hebben, naast deze iPad. En dan komt de prijs van de iPad Pro mét Magic Keyboard wel héél hoog uit, want je betaalt 1.520 euro voor de goedkoopste 12,9"-variant, inclusief Keyboard. Voor hetzelfde geld koop je een prima MacBook Pro!

Maar als de prijs minder een probleem is, en je bent bereid om tijd te investeren in de features en shortcuts die iPad-ervaring naar grotere hoogten tillen, dan is deze iPad Pro met Smart Keyboard toch wel een aanrader. De kwaliteit is op zich topklasse en nu de software ook de nodige updates krijgt, zijn we een stuk gunstiger gestemd over de toekomst van de iPad Pro.

