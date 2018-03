Nieuwe iPad meteen goedkoopste Apple-tablet sam

27 maart 2018

17u54

Bron: CNet 1 Multimedia Apple stelt een nieuwe 9,7 inch grote iPad voor die een stylus ondersteunt. Het bedrijf wil zo terrein winnen op Amerikaanse scholen, waar Chromebooks van concurrent Google momenteel erg populair zijn. De nieuwe tablet wordt de goedkoopste uit het gamma.

"We hebben altijd geloofd dat mensen met passie de wereld kunnen veranderen", zegt Apple-baas Tim Cook bij de start van het evenement, dat plaatsvindt aan de Lane Technical College Prep High School in Chicago. "Dat was dit weekend te zien tijdens marsen in Washington en doorheen het land." Hij verwijst zo naar de acties van studenten die strengere wapenwetten willen na de zoveelste dodelijke schietpartij. "We zijn sterk geïnspireerd door de stemmen die deze studenten gebruiken om voor verandering te zorgen in Amerika", zegt de topman nog alvorens hij een bruggetje maakt naar het onderwijs. Hij stelt dat veel leerlingen Macs en iPads gebruiken op school, "voor alles, van muziek tot woordkunst en zelfs geavanceerde robotica".

Nochtans is Googles Chromebook erg populair op Amerikaanse scholen. Maar liefst drie op vijf computers die gebruikt worden op de scholen, draaiden vorig jaar op het besturingssysteem van Google, blijkt uit cijfers van Futuresource Consulting. Wereldwijd gebruiken meer dan 25 miljoen leerlingen Chromebooks.

Creativiteit

En dat wil Apple natuurlijk graag veranderen. "Bij Apple zitten we veel in met het onderwijs, omdat we houden van kinderen en leerkrachten. We weten dat onze producten kunnen helpen om het creatieve genie in elk kind naar boven te brengen", aldus Cook. Hij wijst nog op de initiatieven van zijn bedrijf om kinderen te helpen programmeren, en stelt dat een eigen studie uitwees dat de betrokkenheid van kinderen toenam wanneer ze toegang hadden tot Apple-producten.

Apple wil zo zijn iPad-tablet in de markt zetten als een product om "de creativiteit van kinderen te ontketenen", aldus Greg Joswiak, een van Apples topmarketeers. Hij start een lofzang over de tablet, en stelt dat studenten en leraars er gek op zijn. "Ze vinden het geweldig dat het gebruik zo simpel is, dat hij voelt als een uitbreiding van hun geest, dat hij zo draagbaar is en zo veelzijdig." Hij heeft het ook over de "geweldige ingebouwde apps voor productiviteit", stelt dat er "bijna 200.000 apps gemaakt zijn om te leren" en zegt "dat er niets zoals deze creativiteitsapps op eender welk ander toestellen zit".

Nieuwe iPad

De populairste iPad is volgens Joswiak het model van 9,7 inch, een toestel dat Amerikaanse scholen kunnen kopen voor 299 dollar. Hij stelt vervolgens een nieuwe iPad van die grootte voor, die werkt met de Apple Pencil-stylus. "Hij neemt alles waar mensen van houden op onze populairste iPad mee en maakt die nog beter." De tablet wordt voorzien van een Retina-aanraakscherm met een resolutie van 2048 bij 1536 pixels, dat heel snel moet reageren.

"Het is zo veelzijdig voor de dingen die je elke dag doet op school", aldus Joswiak. Hij meldt nog dat de Apple Pen wordt ondersteund door onder meer Pages en Numbers, zodat leerlingen met de stylus geschreven opmerkingen toevoegen aan documenten. Nieuw is een functie om via Pages een digitaal boek te maken, compleet met interactieve fotogalerijen en video's.

De nieuwe iPad bevat een A10 Fusion-chip, die hem volgens Joswiak sneller moet maken dan de meeste pc-laptops en bijna elke Chromebook. De processor is volgens Apple twee keer sneller dan de A8-chip, terwijl hij de graphics 2,7 keer sneller laat gaan.

De tablet heeft een batterij die tien uur moet meegaan en ondersteunt mobiele LTE-verbindingen tot 300 Mbps. Hij bevat een gps, een gyroscoop en een 8 megapixelcamera met een f2.4-diafragma. De achtercamera ondersteunt 1080p-video en beschikt over videostabilisatie en een slow-motionfunctie met 120 frames per seconde in 720p. Aan de voorkant zit bovenaan een 1,2 megapixelcamera en onderaan een vingerafdruksensor in de homeknop. Het toestel heeft twee luidsprekers.

De nieuwe iPad weegt minder dan 480 gram, is 24 cm hoog, 16,95 cm breed en 0,75 mm dun. De toestellen zijn beschikbaar met 32 of 128 GB geheugen, en met of zonder mobiele verbinding. Je vindt ze in de kleuren zilver, goud en grijs vanaf 359 euro. De nieuwe iPad wordt daarmee de goedkoopste op de markt. De iPad mini 4 heb je vanaf 439 euro, terwijl de 12,9 inch grote iPad Pro met een vanafprijs van 909 euro de duurste is. De stylus kost 99 euro.

Software

Aan de softwarekant zet Joswiak om te beginnen augmented reality (AR) in de kijker. "IOS is het grootste AR-platform ter wereld", luidt het. En het Retinascherm en de snelle chip van de nieuwe iPad moeten leiden tot "ongelooflijke AR-ervaringen die simpelweg niet mogelijk zijn op andere apparaten." Zo laat Boulevard AR je bijvoorbeeld kunst zien op de muren van je klas, zoals een virtueel museum. Met de app Free Rivers van het WWF kan je dammen bouwen in rivieren en dan zien welke impact die hebben. Froggepedia laat je virtueel een kikker ontleden op je bureau, uiteraard met de stylus als scalpel. "AR op de iPad helpt de leerlingen om deze concepten veel beter te ervaren en te begrijpen dan ooit", luidt het.

Apple houdt er rekening mee dat op veel scholen verschillende leerlingen met hetzelfde toestel werken, iets waar het 'Shared iPad'-programma bij moet helpen. Het bedrijf trekt ook de gratis opslag voor scholen op van 5 GB naar 200 GB. Marketingtopvrouw Susan Prescott licht nog enkele functies toe, onder meer een toepassing waarmee leraars kunnen zien waarmee de leerlingen bezig zijn. Ze benadrukt het belang van privacy en verzekert dat Apple of derden de vooruitgang van een leerling niet kunnen volgen.