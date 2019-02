Nieuwe app laat je Tindergewijs swipen voor match met je ideale hond jv

Bron: ap 0 Multimedia Litouwse dierenliefhebbers hebben een unieke app ontwikkeld: GetPet, geïnspireerd op de datingapp Tinder. Gebruikers krijgen geen soortgenoten voorgeschoteld om een ideale match te vinden, maar honden. De app zou asielhonden makkelijker aan een baasje kunnen helpen.

De app werd vorige maand gelanceerd en krijgt er dagelijks honderden nieuwe gebruikers bij. En: er vielen al een aantal matches uit de bus. Het mobiele programma schaart zich in het rijtje van soortgelijke apps als PawsLikeMe en BarkBuddy, die ook geïnteresseerden aan een huisdier willen helpen. Het idee voor de app kwam bij de ontwikkelaars op toen ze tijdens een computer workshop een straathond door het raam zagen piepen.

“Het werkt zoals Tinder, maar dan met honden”, zegt een van de ontwikkelaars, Vaidas Gecevicius. “Je kan zo een date regelen met een hond.” Wie op een bepaalde hond valt, krijgt via de app ook meer informatie over de viervoeter. Vervolgens kan je naar rechts swipen. Maar de vergelijking met Tinder gaat natuurlijk niet 100 procent op. GetPet geeft slechts een van de twee partijen de kans om af te wegen en te kiezen.

Voorlopig zijn er enkel honden in het spel, maar het is niet uitgesloten dat de app uitgebreid wordt naar katten en andere dieren.

Litouwen telt vele zwerfhonden, weet ook de 24-jarige Elena. Zij maakte met haar vriendin Emily gebruik van de app. Ze botsten op Piff en gingen hem bezoeken in een dierenasiel in Vilnius. Na een wandeling door een besneeuwd park hebben ze het plan opgevat om de hond volgende keer mee naar huis te nemen. Ook de uitbaatster van het asiel, Ilona Reklaityte, is erg opgetogen over de nieuwe app. “We hebben nu 140 honden zitten. We kennen periodes dat we er één of twee per dag aan de man kunnen brengen, maar nu krijgen we veel meer telefoontjes en bezoekjes van geïnteresseerden.”