Nieuwe app kan elke vrouw in haar blootje zetten: “Dit soort technologie zou verboden moeten worden” Sven Van Malderen

27 juni 2019

17u10

Bron: Vice News/The Verge 28 Multimedia Een nieuwe app maakt het leven van vrouwen er weer wat lastiger op. DeepNude belooft om in dertig seconden tijd alle kleren op een foto weg te toveren, zodat het lijkt alsof ze in hun blootje afgebeeld staan. Het prijskaartje bedraagt 50 dollar (44 euro), maar dat houdt mensen met slechte bedoelingen uiteraard niet tegen. Door de overweldigende interesse is de site nu al gecrasht.

Hoe minder de dame in kwestie draagt, hoe efficiënter de technologie werkt. De redactie van Vice News testte de app uit op verschillende foto’s en kwam tot de conclusie dat plaatjes met een hoge resolutie de beste resultaten opleverden. Als er vreemde invalshoeken of lichtschakeringen mee gemoeid waren, ging de software de mist in.

“Dit is een angstaanjagende evolutie”, stelt Katelyn Bowden als CEO van een organisatie die zich tegen wraakporno verzet. “Nu kan je dus al slachtoffer worden zonder zelf een naaktfoto te hebben. Deze technologie zou niet openlijk beschikbaar mogen zijn.”

“Seksuele privacy bedreigd”

Ook Danielle Citron, een rechtenprofessor aan de universiteit van Maryland, ziet de toekomst met lede ogen tegemoet. In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden wees ze recent nog op het gevaar van ‘deepfake’ (nepvideo’s die amper te onderscheiden zijn van echte; nvdr).

“Je seksuele privacy wordt zonder meer bedreigd. Je echte vagina is natuurlijk niet te zien, maar anderen zullen dat wel denken. Een slachtoffer van ‘deepfake’ zei me ooit: ‘Ik heb het gevoel dat duizenden mensen me naakt gezien hebben, dit lichaam voelt niet meer als het mijne aan.”

“Eerste testen veelbelovend”

Voor het algoritme werden meer dan tienduizend naaktfoto’s van vrouwen gebruikt. Om het geheel zo realistisch mogelijk te maken, spelen factoren als de borstgrootte, de hoek van de borsten, de tepels en de schaduwen een cruciale rol.

De maker van de app -een man die zich enkel Alberto laat noemen- ziet er naar eigen zeggen geen kwaad in. “Als kind raakte ik gefascineerd door het concept van een x-raybril (waardoor je los door kleren zou kunnen kijken; nvdr). Twee jaar geleden kreeg ik de basisprincipes van artificiële intelligentie onder de knie. Toen GAN-netwerken in staat bleken om een foto van dag- naar nachtmodus om te zetten, dacht ik aan een volgende stap. Van gekleed naar naakt moest dan toch ook mogelijk zijn? De eerste testen zagen er alvast veelbelovend uit.”

“Geen voyeur”

“Ik ben geen voyeur, maar een technologiefanaat”, benadrukt ‘Alberto’. “Ik ben continu bezig om het algoritme te verbeteren. Uiteindelijk wilde ik er ook wat aan verdienen, zo is DeepNude dus ontstaan.”

“Of mijn creatie kwaad kan doen? Wie zich enkele uren in Photoshop verdiept, kan hetzelfde resultaat bereiken. En de technologie is nu toch voorhanden. Als ik er niet mee op de proppen gekomen was, zou iemand anders het binnenkort wel gedaan hebben.”

Enkel vrouwen

Opvallend: het systeem werkt voorlopig enkel bij vrouwen. Wie een man probeert te ‘deepnuden’, krijgt op de plek van de broek opnieuw een vagina te zien. “Naaktfoto’s van vrouwen zijn nu eenmaal makkelijker online te vinden, maar het is mijn bedoeling om ook een versie voor heren te ontwikkelen”, legt ‘Alberto’ uit.

De app is gratis te downloaden, maar gebruikers botsen dan wel op een watermerk in de naaktfoto’s. Wie betaalt, ziet bovenaan in grote rode letters enkel nog het woord ‘fake’. Dat stukje kan nadien natuurlijk makkelijk weggesneden worden.

