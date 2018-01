Nieuwe Android-telefoon gekregen? Met deze 21 tips en trucs word je zo een pro sam

13u14 14 thinkstock Multimedia Ben je dankzij de feestdagen een smartphone rijker? Met deze tips voor besturingssysteem Android stel je hem helemaal in naar wens, verlies je nooit nog foto's en gebruik je de slimme functies om je leven te vergemakkelijken. Zowel voor beginners als gevorderden!

1. Doe het veilig

Iedereen laat zijn telefoon wel eens vallen, dus kies om te beginnen een stevig hoesje zodat je nog lang kan genieten van een kras- en breukvrij scherm. Schakel ook automatische back-ups in op zodat onder meer je contacten, wifiwachtwoorden en sms'jes bewaard worden. Dat kan gemakkelijk via Google Drive of via een eigen functie van de producent, te vinden in het 'instellingen'-menu bij 'systeem' of bij 'back-up en herstel'.

2. Breid je geheugen uit

In tegenstelling tot telefoons van Apple zijn de meeste Androidtoestellen voorzien van een slot voor geheugenkaartjes. Niet alleen breid je zo je opslagcapaciteit uit met tientallen of honderden GB, je kan ook vlot aan je foto's en andere gegevens wanneer je telefoon de geest zou geven. Check voor je een kaartje koopt wel de maximale grootte die je toestel ondersteunt: de Samsung Galaxy S8 slikt tot 256 GB, terwijl de HTC U-reeks maar liefst 2 TB aankan.

3. Stel je ontgrendelmethode in

Ontgrendel je je smartphone graag met een pincode, een veegpatroon of een vingerafdruk? Je stelt het meteen in bij 'instellingen' > 'beveiliging'. Vingerafdrukscanners zijn al een tijdje niet meer voorbehouden voor dure smartphones, al verschilt de plaats van de sensor wel van telefoon tot telefoon. Sommige toestellen scannen je duim op de plaats van de homeknop, andere controleren je wijsvinger aan de achterkant van de telefoon. Met snufjes als 'Smart Lock' kan je ook instellen dat je telefoon bijvoorbeeld ontgrendeld blijft in je woning, of wanneer hij verbonden is met een bepaalde luidspreker of smartwatch. Je kan er zelfs NFC-stickers voor gebruiken die je bijvoorbeeld in je wagen plakt. Steeds meer toestellen kan je ook ontgrendelen via gezichtsherkenning.

4. Personaliseer je telefoon

Wanneer je je vinger even op het scherm laat rusten, geeft de telefoon je de mogelijkheid om het hele uitzicht van de interface te veranderen, van de achtergrond tot de icoontjes. Bij 'instellingen' vind je die opties bij 'achtergronden en thema's' of 'aanpassen'. Bij 'geluiden en meldingen' (of 'geluiden en trillen' of gewoon 'geluid') kies je andere ringtones en notificatiegeluidjes.

5. Zet je favoriete apps op je homescherm (en maak mappen)

Door je vinger op een icoontje te laten rusten, kan je het verplaatsen om zo je homescherm (en de schermen ernaast) te organiseren. Ook is het mogelijk mappen aan te maken om zo je apps te ordenen. Dat doe je door een icoontje op een ander te slepen.

Wanneer je je vinger even op het homescherm houdt, kan je via het 'widgets'-menu ook een reeks interactieve snufjes toevoegen, zoals een (andere) klok, een snel mailoverzicht, een muziekspeler, etc.

6. Kies hoe groot of klein je icoontjes en letters zijn

Is je zicht niet meer wat het geweest is? Via 'instellingen' kan je bij 'display' de tekstgrootte en icoongrootte aanpassen. Wil je de bediening graag zo simpel mogelijk? Dan vind je daar ook de 'eenvoudige stand'. Bij sommige telefoons kan je ook kiezen hoeveel rijen icoontjes je op je scherm wil bij 'schermraster'. Minder rijen = grotere icoontjes.

7. Gun je ogen rust en slaap beter

Bij 'display' is het vaak ook mogelijk een blauwlichtfilter te activeren, wat zeker 's avonds beter is voor je ogen én je slaapkwaliteit. Je kiest daar ook de helderheid van je scherm, en vinkt best 'helderheid automatisch aanpassen' aan. De telefoon verhoogt dan de helderheid bij sterk zonlicht, en dimt het scherm wanneer je 's avonds in de zetel zit.

8. Swipe snel naar het connectiescherm (en pas het aan)

Wanneer je helemaal bovenaan je scherm omlaag veegt, krijg je een reeks shortcuts te zien die vooral te maken hebben met connectiviteit. Je ziet daar onder meer of je wifi, gps, bluetooth en dataverbinding in- of uitgeschakeld zijn. Normaal gezien vind je er ook een slider voor de helderheid en knoppen om de vliegtuigstand te activeren of je telefoon te veranderen in een zaklamp. Vaak kan je nog een tweede of zelfs derde keer vegen om nog meer icoontjes te zien, en heb je (via een knop met drie puntjes) ook de mogelijkheid om aan te passen welke icoontjes je ziet, en in welke volgorde.

9. Stel automatisch in wanneer je niet wil gestoord worden

Wil je tijdens je slaap niet gestoord worden door notificaties, werktelefoontjes of sms'jes? Maar wil je - uiteraard - wel je alarm horen en dringende oproepen van naaste familie nooit missen? Het valt allemaal gemakkelijk en gedetailleerd in te stellen bij de 'niet storen'-instelling bij 'geluiden en meldingen' (of 'geluiden en trillen'). De optie kan je vervolgens snel in- en uitschakelen door het connectiescherm uit het vorige puntje omlaag te vegen.

10. Geef stemcommando's

Pas wanneer je ze eens gebruikt, merk je hoe handig stemcommando's kunnen zijn, of je ze nu doorgeeft aan Googles eigen assistent of eentje van de smartphoneproducent zelf. 'Navigeer naar (bestemming)' start snel je gps, 'cheese' telt af voor een selfie en 'sms (naam)' of 'mail naam' stuurt handenvrij berichten. Klik hier voor 33 handige stemcommando’s die Googles virtuele assistent perfect aankan in het Nederlands.

Googles virtuele assistent kan je ook met een stemcommando activeren door 'Hey Google' of 'Oké Google' te zeggen. Die mogelijkheid schakel je in bij de Google-app, niet in het gewone instellingenmenu. In de Google-app ga je dan naar 'instellingen' en 'spraakinstellingen'. Geen succes? Probeer eens Engels als eerste taal te kiezen in plaats van Nederlands door bij de talen 'Engels (UK)' even ingedrukt te houden.

11. Neem de beste foto's en video's

Ongeveer alle nieuwe telefoons puilen uit van de speciale fotosnufjes, of ze nu duur zijn of niet. Vaak zie je door de bomen het bos niet, maar toch enkele kleine dingen die je vindt in het cameramenu.

- Videostabilisatie staat vaak standaard uitgeschakeld. Zet het aan voor minder bevende filmpjes.

- Check of je wel natuurlijke foto's neemt. Soms staat HDR standaard ingeschakeld of maakt de telefoon automatisch gezichten 'mooier'. Het eerste is doorgaans geen probleem, het tweede leidt soms tot onnatuurlijke kiekjes.

- Controleer in het cameramenu de fotogrootte van je voor- en achtercamera. Niet alleen kan je daar een andere beeldverhouding of het aantal megapixels kiezen, je vindt er soms ook de optie om ook foto's op te slaan als .raw-beeld.

- In donkere omstandigheden is selfies nemen moeilijk, tenzij je een toestel hebt als de Huawei Mate 10 Lite, die ook vooraan een echte flits heeft. Klik hier voor onze recensie. Zonder echte flits heeft je toestel mogelijk wel de functie om via een helder wit scherm een flits na te bootsen.

12. Bewaar je media op een geheugenkaart en in de cloud

In het cameramenu heb je de keuze om je foto's te bewaren op je smartphone of op een geheugenkaart. Kies voor dat laatste, zo heb je nog toegang tot je foto's wanneer je toestel de geest zou geven. Wil je helemaal zeker zijn dat je geen kostbare herinneringen verliest, stel dan in dat foto's automatisch worden geüpload naar een online opslag zoals Dropbox, OneDrive of Google Photos. Download de app en schakel daar de automatische backup in.

13. Gebruik twee schermen tegelijk

Vanaf Android N laten alle smartphones je toe vensters kleiner te maken en er zo twee tegelijk te gebruiken. Wil je chatten terwijl je naar een videoclip kijkt? Open je eerste app en hou de 'recent'-knop naast je homeknop ingedrukt. Selecteer de gewenste app en klaar is kees. Bij Samsungs kan je ook op de twee horizontale balkjes naast het x-knopje klikken. Via de scheidingslijn maak je een van de twee apps groter of kleiner, of swipe je er eentje weg.

rv Twee apps naast elkaar gebruiken is een fluitje van een cent.

14. Optimaliseer je geluid

Veel smartphones beschikken over snufjes die het geluid voor jou optimaliseren. Recente HTC-smartphones hebben zelfs USB-oortjes die geluidsgolven detecteren die weerkaatsen in je oren. Ze passen het geluid zo aan voor een echt verbluffende luisterervaring, een functie die je automatisch krijgt voorgeschoteld wanneer je de oortjes inplugt. Bij de concurrentie heb je ook functies als Samsungs Adapt Sound (bij 'geluidskwaliteit en effecten') die je toelaten je 'persoonlijke geluid' te vinden.

15. Kies de volgorde van je knoppen onderaan

Mensen zijn gewoontedieren: verwissel twee veelgebruikte smartphoneknoppen van plaats en het duurt belachelijk lang eer je die vastgeroeste gewoontes hebt afgeleerd. Het zit zo: de knoppen op Androidtelefoons staan doorgaans in de volgorde 'terug', 'home' en 'recent', maar bij Samsung is dat omgekeerd. Gelukkig voor overstappers laten de nieuwste Galaxy's in het 'display'-menu wel toe de volgorde van de navigatiebalk om te keren, terwijl toestellen van bijvoorbeeld Huawei ze de omgekeerde sprong laten maken. Bij HTC orden je ze zoals je zelf wil en kan je nog een paar extra knoppen toevoegen. Allemaal bijzonder handig wanneer je wisselt van merk!

16. Geef de kinderen toegang tot slechts één app

Heb je een Samsung en wil je je kind even zoet houden met een spelletje? Denk dan om te beginnen aan onze allereerste tip en stel vervolgens in dat je lieve schat geen mails kan versturen, foto's kan nemen of telefoontjes kan plegen. Bij 'instellingen' ga je naar 'schermvergrendeling en beveiliging' en 'andere beveiligingsinstellingen', waar je onderaan 'vensters vastmaken' kan inschakelen. Daar vind je dan de verdere instructies om via je 'recente apps' een venster vast te pinnen.

17. Maak vlot een screenshot

Een afbeelding van je scherm is snel gemaakt door de homeknop en de aan/uit-knop samen even ingedrukt te houden. Is de screenshot gelukt, dan vibreert je toestel even en krijg je normaal gezien de optie om de screenshot ook te bewerken. De afbeelding wordt bewaard bij je foto's.

18. Weinig batterij over? Zo kom je de dag nog door

Algemene tips om de batterijduur van je toestel te verlengen vind je hier. Maar wanneer de nood hoog wordt, kan je met een zachte of straffe spaarstand de batterijduur automatisch flink verlengen. De spaarstand vind je doorgaans in het veegmenu bovenaan of via 'apparaatonderhoud' bij 'instellingen'.

19. Stuur een SOS-bericht in geval van nood

Hopelijk hoef je ze nooit te gebruiken, maar met Samsungtelefoons is het mogelijk een noodbericht te sturen wanneer je bijvoorbeeld wordt overvallen. Wanneer je de functie inschakelt (bij 'instellingen', 'geavanceerde functies' en 'SOS-berichten verzenden') dan moet je ontvangers kiezen en kan je instellen of je automatisch foto's of een geluidsopname meestuurt. Om een noodbericht te sturen druk je dan drie keer op de aan/uit-toets. Voor andere telefoons heb je apps die hetzelfde doen, zoals Smart SOS.

20. Fotografeer een vreemde tekst en krijg de vertaling

Ben je met vakantie en snap je geen fluit van het restaurantmenu? Open Google Translate, neem een foto en kijk hoe de app de woordjes netjes isoleert en opvallend accuraat vertaalt. Geen risico meer op gestoofde hond! De app kan trouwens ook prima overweg met gesproken tekst, zeker goed genoeg om je verstaanbaar te maken aan iemand met wie je geen taal gemeen hebt.

21. Telefoon verloren? Spoor hem op en wis de inhoud

Wanneer je niet meer weet waar je telefoon ligt, kan je hem opsporen via de site android.com/find. De site toont je de exacte locatie en laat je ook toe je toestel vijf minuten te laten bellen. In ergere gevallen is het mogelijk het apparaat te vergrendelen en er een bericht of telefoonnummer weer te geven. En in de ergste gevallen wis je ook koudweg alle inhoud van de telefoon, waarna je de locatie wel niet meer kan traceren. Via 'instellingen' en 'Google' (of bv. 'schermvergrendeling en beveiliging') laat je een en ander toe, en kan je ook inschakelen dat je smartphone automatisch zijn laatste locatie verzendt wanneer de batterijvoeding onder een bepaald niveau zakt.

