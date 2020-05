Nieuw strijkijzer nodig? Dit zijn de beste, volgens de gebruikers zelf Ronald Meeus

22 mei 2020

12u00

Bron: tweakers.net/huishoudtoestellen 0 Multimedia Weinig mensen vinden strijken een toffe bezigheid: je kan dus maar beter een vlot werkend toestel hebben om dat klusje te klaren. Onze techspecialist ging op zoek naar enkele toestellen die vooral goed scoren bij de gebruikers zelf.

Philips GC7805/20 (€ 149)

Wie nog een klassiek strijkijzer zoekt is er vandaag een beetje aan voor de moeite: de stoomgenerator zwaait de plak. Stoomgeneratoren, zoals dit populaire toestel van Philips, hebben een extern waterreservoir, dat via een stoomsnoer verbonden is met het apparaat.

Ze zijn handiger dan klassieke stoomstrijkijzers, vooral omdat ze efficiënter zijn bij het bestrijden van hardnekkige kreuken in het textiel. En nog een troef: de ingebouwde OptimalTemp-technologie, die op basis van de stofsoort de temperatuur aanpast. Bekijk hier de Philips GC7805/20.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Bosch TDS 6040 (€ 176)

Bij de Bosch TDS 6040 vinden we een soortgelijke temperatuurtechnologie terug - de ‘i-Temp’ gedoopt - die de temperatuur aanpast naargelang de strijkbare stof. De calc’n’ clean timer geeft je een seintje als je moet ontkalken en met de ecoknop bespaar je tot 20 procent energie en tot 30 procent water. Hardnekkige kreukels kan je met intensieve stroomstoten aanpakken en als je een kledingstuk eens goed moet opfrissen, kan je verticaal stomen. Bekijk hier de Bosch TDS 6040.

(Tekst gaat verder onder de foto)

SteamOne S-Nomad (€ 75)

Het Franse bedrijf SteamOne vond - toch volgens henzelf - dé oplossing voor wie echt een hekel heeft aan de strijk. Het kledingstuk in kwestie hang je dan aan een kleerhanger, en er eens snel overheen gaan met kledingstomer SteamOne S-Nomad zorgt voor de rest. Natuurlijk is dit niet echt nieuw - kledingstomers gaan al een tijdje mee - maar SteamOne beweert wel dat hun S-Nomad zo doeltreffend is dat die eigenlijk een gewoon strijkijzer vervangt.

Of dat echt klopt of niet: de meeste gebruikers lijken wel gewonnen voor het toestel. Zo meldt iemand dat het echt wel goed in de hand ligt, dat je dankzij de grote stoomplaat echt wel resultaat ziet en dat de pauzeknop handig in gebruik is. Bekijk hier de SteamOne S-Nomad.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Tefal Express Easy Plus (€ 164)

Tefal blijft zeer populair in ons land; de Express Easy Plus prijkt ondanks het stevige prijskaartje vaak bovenaan de lijstjes. Een stoomdruk van 6 bar en een waterreservoir van 1,7 liter zijn zeker troeven. De grootste troef blijkt vooral het gebruiksgemak: dankzij de ‘no setting needed’-technologie moet je je was immers niet meer voorsorteren. Het toestel doktert zelf uit wat ie aan het strijken is en past alle instellingen (stoom, temperatuur) naargelang aan. Belangrijkste nadeel is dat hij met zijn 5,9 kilo aan de zware kant is. Bekijk hier de Tefal Express Easy Plus.

Jouw keuze niet gevonden? Vergelijk de populairste strijkijzers op Tweakers.be.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Lees ook:

IRobot laat stofzuig- en dweilrobot samenwerken

Tijd om je grasmat te verzorgen: dit zijn de beste grasmaaiers voor jouw gazon

Welk model diepvriezer past bij jou?