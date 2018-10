Nieuw: oogkleppen voor op je werk Priscilla van Agteren

25 oktober 2018

23u39

Bron: Japan Times 0 Multimedia Kun je je maar niet concentreren op je werk? Daar heeft elektronicabedrijf Panasonic iets op bedacht: een koptelefoon met oogkleppen die je afsluiten van elke mogelijke afleiding.

Hoe werk je ongestoord door in een drukke kantoortuin of een lawaaierig koffietentje? Ontwerpteam Future Life Factory van electronicabedrijf Panasonic boog zich over die kwestie. Hun oplossing is de Wear Space, een koptelefoon en stel oogkleppen in één. De naam verwijst naar het feit dat je je eigen ruimte als het ware bij je draagt.

De Wear Space weegt 330 gram en sluit zijn gebruiker compleet af van zijn omgeving. De ingebouwde koptelefoon filtert omgevingsgeluid weg en de oogkleppen - gemaakt van stof en ijzerdraad - beperken het zicht met zo'n 60 graden. Je houdt net genoeg over om je scherm en toetsenbord nog voor je te zien.

Doel

Het apparaat is ook bedoeld om te voorkomen dat collega's ongewild tegen je aan beginnen te kletsen. “Iedereen wil weleens alleen zijn en zich concentreren”, vertelt Kang Hwayoung van het team van ontwerpers tegen de Japan Times. “Als iemand de Wear Space draagt, kun je duidelijk zien dat hij zich wil concentreren. Dat is belangrijk, denken we.”

De Wear Space is gemaakt in samenwerking met Kunihiko Morinaga, oprichter van het hippe Japanse modemerk Anrealage. Opmerkelijk concept of niet, met het strakke ontwerp van het apparaat heeft het team al een prestigieuze Red Dot Design Award binnengesleept.

Alleen in Japan

Bij een flexwerkplek in Tokio kunnen bezoekers het apparaat uitproberen. De productie hangt samen met een crowdfundingactie. De makers hebben 15 miljoen yen - ongeveer 116.000 euro - ingezameld om 500 apparaten te kunnen verkopen.

De eerste exemplaren kunnen wel alleen binnen Japan worden verzonden. Maar als de Wear Space een succes blijkt, overweegt Panasonic het apparaat op te nemen in het gewone assortiment.