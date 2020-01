Niet 1,8 miljoen maar wel minstens 2,6 miljoen smartphones verkocht in België jv

14 januari 2020

18u25

Bron: belga 0 Multimedia Het afgelopen jaar zijn geen 1,8 miljoen maar minstens 2,6 miljoen smartphones verkocht in België. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeksbureau GfK. Het gaat om cijfers tot en met november.

Het gaat om een stijging met 2,8 procent, maar daar zitten dus nog niet de cijfers bij van de belangrijke eindejaarsperiode.

Eerder had Samsung - op basis van cijfers van GfK - in de marge van de technologiebeurs CES in Las Vegas een cijfer van minstens 1,8 miljoen verkochte smartphones in ons land naar voor geschoven. Dat cijfer blijkt evenwel niet compleet en houdt geen rekening met alle verkooppunten.