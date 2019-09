New Yorkse metro: “Stop met je verloren AirPods van de rails te halen’’ Christian Born

06 september 2019

14u48

Bron: Wall Street Journal 0 Multimedia De draadloze AirPods van Apple zijn een handig speeltje voor muziekliefhebbers, maar een doorn in het oog van anderen. Zo ook van het metrobedrijf in New York. De vervoerder slaat alarm om passagiers die de rails opgaan om verloren oordopjes op te pakken.

En dus wordt er nu gewaarschuwd om de dopjes niet aan te raken bij het in- en uitstappen van de metro. Daar gaat het vaak mis, schrijft het bedrijf. Passagiers gaan na het verlies vaak meteen aan de slag om de dure AirPods, met prijzen vanaf 170 euro, weer terug te krijgen. Sommigen lopen de rails op, anderen pakken een bezemsteel en plakband om zo vakkundig de oortjes op te pakken, zo schrijft The Wall Street Journal. ‘Levensgevaarlijk en dus niet de bedoeling’, meldt het metrobedrijf.



Daar blijft het niet bij. Het bedrijf wordt overspoeld met aanvragen van bezorgde AirPods-eigenaren die één van hun dopjes kwijt zijn. Op één dag zijn dat er soms wel achttien. Dat aantal piekte in de zomerperiode, vermoedelijk door zweterige handen en oren. Op een weekdag nemen ongeveer 4,3 miljoen mensen de metro in The Big Apple. Het personeel - dat verantwoordelijk is voor het vrijhouden van de rails - ziet de verloren gadgets overigens als een ‘vorm van werkzekerheid’.

Kwijtraken

Het is overigens al sinds dag één van het bestaan van de AirPods een groot probleem: verloren oordopjes. De dopjes zijn terug te vinden via ‘Zoek mijn iPhone’, maar in een metrotunnel is dat vanzelfsprekend lastig. De laatste optie is een vervangend oordopje kopen. Daar ben je al gauw 75 euro voor kwijt.

.@MTA one of my AirPods just fell down a subway grate at 86th and Lex; whom can I contact about retrieval? Eli Kirby(@ TheLearningKirb) link