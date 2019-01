Netflix ziet Fortnite als grootste bedreiging: wie gamet, kan geen serie bingewatchen TT

18 januari 2019

22u21

Bron: ANP 0 Multimedia De belangrijkste concurrent van streamingdienst Netflix is niet een andere streamingdienst, maar de populaire game Fortnite. Dat vindt Netflix zelf in elk geval. “Meer dan met HBO concurreren we met (en verliezen we van) Fortnite”, schrijft Netflix in een brief aan de aandeelhouders. “En toen YouTube in oktober wereldwijd een paar minuten plat lag, gingen onze kijkcijfers en aanmeldingen omhoog.”

Analisten noemen het een “slag om de ogen”. Jongeren kunnen maar naar één platform tegelijk kijken. Als je een serie binget, kun je geen Fortnite spelen, en omgekeerd. “Er zijn duizenden concurrenten in de verbrokkelde markt die consumenten willen vermaken, en de drempel voor bedrijven met geweldige ervaringen is laag”, aldus Netflix.



Netflix kwam gisteren met zijn kwartaalcijfers. De omzet is hard gestegen, maar de winst die uiteindelijk overbleef, is gedaald.

