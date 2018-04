Netflix verwacht pak meer nieuwe klanten dan analisten voorspellen sam

16 april 2018

22u50

Bron: anp 0 Multimedia Netflix scoort goed met zijn strategie van zelf geproduceerde series en films. De streamingdienst verwacht daar ook het komende kwartaal de vruchten van te plukken in de vorm van veel nieuwe abonnees.

Het komende kwartaal verwacht Netflix 6,2 miljoen nieuwe klanten te mogen verwelkomen, een stuk meer dan de 4,8 miljoen nieuwe abonnees waar analisten gemiddeld van uitgingen. In het voorbije eerste kwartaal kreeg Netflix wereldwijd ruim 7,4 miljoen abonnees bij - ook meer dan verwacht.

De omzet van Netflix steeg met ruim 40 procent naar 3,7 miljard dollar. Onder de streep bleef daar 290 miljoen dollar van over, tegenover 178 miljoen dollar een jaar eerder.

Netflix biedt series en films aan die niet elders te zien zijn. In het eerste kwartaal scoorde het platform onder meer met de sciencefictionserie Altered Carbon. Dit jaar steekt het bedrijf 7,5 miljard tot 8 miljard dollar in de productie van eigen series en films.

Geen Netflix in Cannes

Onlangs besloot Netflix geen films te vertonen tijdens het prestigieuze filmfestival in Cannes omdat de organisatie het bedrijf uitsluit van de competities. Bij het filmfestival worden nieuwe films vertoond en prijzen verdeeld, waaronder de Gouden Palm voor de beste film.

Tijdens de editie van vorig jaar gooiden de films van Netflix hoge ogen in de Franse kustplaats. De organisatie besloot vorige maand echter dat streamingplatforms als Netflix niet meer meedingen naar de prijzen, omdat de films niet te zien zijn in de Franse bioscopen.

Volgens de Franse wet mogen films pas 36 maanden nadat ze in de bioscoop te zien zijn geweest verschijnen op streamingdiensten. Dat is te lang volgens Netflix-CEO Ted Sarandos. Zolang de wet geldig is in Frankrijk, zal Netflix geen films uitbrengen in de Franse bioscopen, aldus Sarandos. De 71e editie van het filmfestival van Cannes vindt plaats van 8 tot 19 mei.