Netflix stopt met AirPlay: series kunnen niet meer naar Apple TV gestuurd worden

06 april 2019

Bron: MacRumors, The Verge, Netflix 1 Multimedia Netflix maakt plots komaf met AirPlay, de draadloze ‘cast’-functie om video’s naar je Apple-tv te streamen. Wegens “technische beperkingen” kan Netflix de kwaliteit van de video’s niet meer garanderen en besliste het daarom om de functie niet meer te ondersteunen.

Het is voor alle duidelijkheid wel nog mogelijk om Netflix te bekijken op Apple-toestellen, maar de cast-functie van Apple zal niet meer werken op het streamingplatform.



Met AirPlay is het mogelijk om video of audio van het ene naar het andere toestel te streamen via wifi, een beetje zoals met een Chromecast van Google. Bijvoorbeeld kon je vroeger een Netflix-serie opzetten op je iPhone of iPad en stuurde je de beelden vervolgens met een druk op de AirPlay-knop naar je Apple TV.

“Technische beperkingen”

MacRumors merkte voor het eerst op dat op de website van Netflix werd vermeld dat AirPlay niet meer werd ondersteund. Dat zou komen door “technische beperkingen”, aldus de summiere boodschap in het hulpcentrum.



In een reactie aan The Verge liet Netflix weten dat het de beslissing te maken had met de uitbreiding van een nieuwe versie van AirPlay. In de toekomst zou de cast-functie niet alleen werken met Apple TV, maar ook met andere grote televisiemerken. Volgens Netflix zou er echter geen garantie zijn dat de series en films ook op die andere televisietoestellen optimaal worden getoond.

Daarom nam Netflix de drastische beslissing om héél de functie te schrappen. Het benadrukt dat het niet de bedoeling is om Apple een hak te zetten, iets dat nochtans weinigen zou verbazen, nu Apple onlangs een eigen streamingplatform uit de doeken deed.

Apple-gebruikers die toch Netflix willen kijken op hun televisie, kunnen natuurlijk nog wel gewoon een beroep doen op de Netflix-app, voegt het bedrijf toe. Die app vind je standaard op de meeste smarttelevisies.