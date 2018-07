Netflix krijgt klappen na tegenvallende resultaten Redactie

16 juli 2018

Bron: Belga 0 Multimedia Netflix heeft in het afgelopen kwartaal 5,2 miljoen nieuwe gebruikers overtuigd. Dat was echter minder dan de Amerikaanse streamingdienst zelf had voorspeld en waar door waarnemers op werd gerekend. Het aandeel zakte nabeurs met ruim 14 procent.

Het Amerikaanse bedrijf gaf bij de presentatie van zijn tweedekwartaalcijfers aan dat het de verwachtingen voor dit kwartaal had overschat. De aanwas van abonnees viel zowel in Verenigde Staten als in de rest van de wereld tegen. Op de thuismarkt kwamen er in het tweede kwartaal slechts 670.000 nieuwe gebruikers bij, internationaal 4,47 miljoen.

In het eerste kwartaal kreeg Netflix er wereldwijd nog ruim 7,4 miljoen abonnees bij. In totaal heeft het streamingplatform nu 130 miljoen betalende abonnees. Voor het komende kwartaal wordt gerekend op 5 miljoen nieuwe gebruikers.

De omzet van Netflix steeg in het tweede kwartaal met ruim 40 procent naar 3,9 miljard dollar. Onder de streep bleef daar 384 miljoen dollar van over, tegenover 128 miljoen dollar een jaar eerder.

Netflix probeert vooral nieuwe kijkers te lokken met exclusieve series en films. In heel 2018 steekt het bedrijf 7,5 miljard tot 8 miljard dollar in eigen producties. In het tweede kwartaal vonden echter geen grote releases plaats van bestaande shows en waren er ook geen nieuwe series die de middelmaat ontstegen. Mogelijk speelde ook de concurrentie met een kijkcijferkanon als het WK voetbal een rol.

Na de bekendmaking van de resultaten kreeg Netflix in de nabeurshandel een flinke klap: het aandeel staat ruim 14 procent in de min. Sinds het begin van het jaar was de beurskoers van de streamingdienst wel al meer dan verdubbeld.