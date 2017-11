Nepversie WhatsApp voor Android meer dan een miljoen keer gedownload Redactie

11u58

Bron: Tweakers 1 rv De vervalste versie van WhatsApp in de Play Store van Android. Multimedia Een vervalste versie van WhatsApp voor Android is meer dan een miljoen keer gedownload voordat die van de Play Store verwijderd werd. De app, die voor technisch minder onderlegde gebruikers waarschijnlijk niet van echt te onderscheiden viel, werd gebruikt om reclame-inkomsten te genereren.

Hoewel de vervalste applicatie inmiddels van de Play Store verwijderd is, heeft Motherboard de nodige screenshots weten te verzamelen. Ook is een cached versie van de webpagina nog beschikbaar. Het verschil tussen de echte WhatsApp en deze versie is de naam, die veranderd is naar 'Update WhatsApp'. Verder waren de screenshots en het icoontje hetzelfde. De tekst bestond wel uit een warboel van sleutelwoorden, waarschijnlijk om zo veel mogelijk zoekenden naar de app te leiden. Zelfs de naam van de ontwikkelaar was 'WhatsApp Inc.' met een unicode-spatie om hem te doen verschillen van de originele ontwikkelaar.

De app is inmiddels verwijderd, waarschijnlijk door Google, na meldingen van gebruikers en de aandacht van Motherboard. De ontwikkelaar heeft nog wel een andere WhatsApp-achtige applicatie op de Play Store, maar die is minder overtuigend.

Niet uniek

De situatie rondt deze nepversie van WhatsApp is niet uniek. Zo draagt een bron van de nieuwssite een voorbeeld aan van een imitatie van Facebook Messenger die minstens tien miljoen keer gedownload is en ook neprecensies had om gebruikers te lokken.

Hoewel Google tegenwoordig meer optreedt tegen malware in de Play Store, lijkt het alsof het nog redelijk makkelijk is om een bestaande, populaire Android-app na te bootsen ten doele van advertentie-inkomsten, wat niet door een malware-scan opgepikt wordt.

Meer weten over de nieuwste technologische ontwikkelingen? Ga naar Tweakers.net