Na de Tournée Minérale zonder alcohol, nu die zonder smartphone 11u42

Eén op de acht Vlamingen is verslaafd aan de smartphone. Enkele organisaties lanceren daarom, in navolging van de Tournée Minerale zonder alcohol eerder dit jaar, een campagne om mensen minder afhankelijk te maken van hun smartphone. Dat melden het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen.

De campagne, die in januari start, is een initiatief van het Veiligheidsinstituut in Antwerpen, samen met de ­Gezinsbond en enkele universiteiten. "Niemand hoeft zijn smartphone weg te gooien", zegt professor Lieven De Marez (UGent). "Een crash­dieet werkt niet. De kunst is tijdverslindende ­gewoontes af te leren, die verschillen van individu tot individu. Met behulp van een ­website en een app krijgen mensen inzicht in hun specifieke probleem en daarna tips op maat."



Op basis van specifieke problemen krijgen de zogenaamde smombies (smartphonezombies) tips om minder afhankelijk te worden.



De campagne is onder meer bedoeld om twintigers en dertigers te helpen. "Zij ervaren het meeste smartphonestress. Als tiener hebben ze de gewoonte opgebouwd op elk berichtje te reageren. Nu hebben ze een druk beroeps- en gezinsleven. Toch blijven ze op die bliepjes reageren. Daardoor raken ze in tijdnood, voelen ze stress, zijn ze minder productief of krijgen ze zelfs relatieproblemen."