Na 7 jaar: einde aan 'smartphone-oorlog' tussen Apple en Samsung Hans Nauta

28 juni 2018

14u47

Bron: Trouw 0 Multimedia Na zeven jaar komt een einde aan de 'patentenoorlog'. Apple heeft een nieuw doelwit gevonden.

Apple en Samsung hebben vrede gesloten in hun zevenjarige patentenoorlog. Als de rookpluimen zijn opgetrokken en het slagveld te overzien is, zal vooral Apple zich realiseren dat het niet zoveel is opgeschoten met de juridische strijd. Het Amerikaanse techbedrijf was daaraan begonnen omdat de Koreanen eigenschappen van de iPhone zouden hebben gekopieerd.



Uit een document dat de rechtbank van San Jose in Californië gisteren publiceerde, blijkt dat beide bedrijven tot een schikking zijn gekomen en hun verdere eisen laten vallen. Details van die overeenkomst zijn niet bekendgemaakt.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN