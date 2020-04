Motorola brengt luide Edge-telefoon met 5G in juni uit in België voor 599 euro Redactie

23 april 2020

12u43

Motorola heeft zijn nieuwe high-end model Edge aangekondigd. De telefoon heeft een 90Hz-oledscherm met randen die bijna 90 graden over de zijkant krullen. De Motorola Edge ondersteunt 5G op frequenties onder 6GHz, zo claimt de fabrikant. Moederbedrijf Lenovo wil de telefoon onderscheiden met audio; de luidsprekers zijn volgens de fabrikant de luidste op een smartphone tot nu toe. Ook heeft het toestel een 3,5mm-jack voor het aansluiten van eigen headsets.

De behuizing is 9,3mm dik en meet 16,1x7,1cm. Het scherm is 15,4x7,1cm groot en heeft een oppervlak van 105 vierkante centimeter met een diagonaal van 6,7", een 1080p-resolutie en een verhouding van 21:9. De telefoon heeft een 64-megapixelcamera als primaire camera aan de achterkant. Daarnaast zijn er een 16-megapixelcamera met ultragroothoeklens en 8-megapixelcamera met telelens voor ‘2x zoom’ aanwezig.

De telefoon gaat ook 5G ondersteunen op de frequentieband die Belgische providers later dit jaar in gebruik zullen nemen. De Motorola Edge komt medio juni uit in België voor 599 euro. Lenovo heeft ook de Motorola Edge+ aangekondigd, maar die is niet gepresenteerd voor de Benelux.