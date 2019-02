Morgen onthult Samsung drie nieuwe smartphones: dit mag je verwachten kg

19 februari 2019

12u53

Morgenavond houdt Samsung zijn tiende 'Unpacked'-event, de jaarlijkse hoogmis waarop het zijn laatste smartphones, accessoires en andere gadgets voorstelt aan de wereld. Wat we mogen verwachten: drie smartphones, een blik op de plooibare telefoon en misschien nog enkele andere verrassingen.

Zoals gewoonlijk zijn de nieuwste creaties van Samsung een slecht bewaard geheim. De voorbije weken werden in sneltempo foto’s, prijslijsten en geruchten gelekt, waardoor we al een redelijk goed idee hebben van wat de Zuid-Koreaanse technologiegigant voor ons in petto heeft.



Om te beginnen worden er morgen minstens drie smartphones onthuld. Allereerst worden de vlaggenschepen van Samsung voorgesteld: de Samsung Galaxy S10 en de Galaxy S10+. Daarnaast zal ook de goedkopere Galaxy S10e zijn debuut maken.

Paradepaardjes

De Samsung Galaxy S10 krijgt volgens het laatste nieuws een schermdiagonaal van 6,1 inch (15,4 centimeter) mee. Het toestel wordt uitgerust met vier camera’s: de selfiecamera aan de voorkant en drie camera’s aan de achterkant, waarvan twee 12 MP-camera’s en één ultrabreedhoeklens van 16 MP. Daarnaast wordt de Galaxy S10 voorzien van een batterij van 3.400 mAh, een verbetering ten opzichte van de Galaxy S9, die het moest stellen met een batterij van 3.000 mAh.



De S10 zou op de markt komen in twee uitvoeringen: één met 6 GB RAM en 128 GB opslagruimte, en één met 8 GB RAM en 512 GB opslagruimte.

De Samsung Galaxy S10+ wordt iets groter met een schermdiagonaal van 6,3 inch (16 centimeter) en krijgt maar liefst vijf camera’s mee. Naast drie camera’s aan de achterkant wordt de S10+ ook voorzien van een dubbele selfiecamera.



Omdat het toestel iets groter is, bevat het ook een aanzienlijke batterij van 4.100 mAh. Normaal gezien zou dat ervoor moeten zorgen dat de S10+ het toch vlotjes een hele dag uithoudt.



De Galaxy S10+ komt volgens de laatste geruchten in drie uitvoeringen. Om te beginnen worden modellen verwacht met 6 GB RAM en 128 GB opslagruimte, en 8 GB RAM en 512 GB opslagruimte. Daarnaast krijgt de S10+ mogelijk nog een variant met 12 GB RAM en maar liefst 1 TB opslagruimte. Officiële prijzen zijn er niet, maar volgens een bericht van TuttoAndroid zou die versie 1.599 euro kunnen kosten.

Budgetmodel

De derde telefoon, de Samsung Galaxy S10e, wordt waarschijnlijk een iets betaalbaardere optie. Het gaat in principe om een vereenvoudigde versie van de S10 en S10+. Het toestel wordt iets kleiner en krijgt een schermdiagonaal van 5,8 inch (14,7 centimeter). Daarnaast wordt de Galaxy S10e voorzien van slechts drie camera’s in totaal: de selfiecamera en twee camera’s achteraan. Daarnaast wordt ook gesnoeid in de batterij: die heeft een capaciteit van 3.100 mAh.



De Galaxy S10E wordt wellicht beschikbaar in een model met 6 GB RAM en 128 GB opslagruimte. Mogelijk verschijnt er ook een model met 8 GB RAM en 256 GB opslagruimte.

Geen notch

Wat alle drie de telefoons gemeen hebben, is het ‘gaatje’ bovenaan het scherm. Samsung laat de notch varen en verhuist de cameralens naar een ronde uitkeping, iets wat het zelf het ‘Infinity-O’-display noemde. Daarnaast zouden alle smartphones ook een aansluiting voor een hoofdtelefoon meekrijgen, maar moeten ze het voortaan zonder notificatielichtje doen.

De Samsung Galaxy S10 en de S10+ krijgen daarnaast een ingebouwde vingerafdrukscanner mee: die zit niet meer in een fysieke homeknop, maar werd naadloos verwerkt in het scherm.



Ook wordt verwacht dat de telefoons ‘bilateraal draadloos opladen’ ondersteunen. Dat betekent dat de toestellen zelf gebruikt kunnen worden om andere apparaten op te laden. Samsung zou bijvoorbeeld morgen ook een set oortjes onthullen: die oortjes zouden opgeladen kunnen worden door ze simpelweg op een Galaxy S10 of S10+ te leggen.

Vouwbare telefoon

Ook Samsungs vouwbare telefoon kan morgen de show stelen. Volgens een teaserfilmpje dat de fabrikant zelf online zette, zal het toestel weer getoond worden. De telefoon zou in open toestand zo’n 7,3 inch (18,5 centimeter) meten, maar kan opgevouwen worden tot een klein schermpje met een diagonaal van amper 4,58 inch (11,6 centimeter).



Of Samsung morgen een korte demo plant of zich meteen waagt aan een officiële voorstelling met een concrete lanceerdatum, is nog niet zeker.

Volgens enkele geruchten zou Samsung morgen ook nog een variant van de Galaxy S10 voorstellen die 5G ondersteunt. De telefoon zou intern bekendstaan onder codenaam ‘Beyond X’, en krijgt volgens een rapport van The Wall Street Journal ook een gigantisch scherm van 6,7 inch (17 centimeter) en zes camera’s mee. Voorlopig is het eerder onwaarschijnlijk dat het toestel morgen al onthuld wordt. Er is tot nu toe weinig concreet bekend over de reusachtige telefoon, wat doet vermoeden dat de onthulling pas later zal volgen.

Accessoires

Naast de telefoons zal Samsung wellicht ook een reeks nieuwe accessoires voorstellen. Onder andere wordt de nieuwe smartwatch Galaxy Watch Active verwacht, naast enkele activity-trackers onder de noemer Galaxy Fit. Daarnaast wordt ook halsreikend uitgekeken naar de komst van de Galaxy Buds, de draadloze oortjes van Samsung.

