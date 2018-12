Moet je geprobeerd hebben: de 11 beste apps van het afgelopen jaar voor Android en iPhone kg

28 december 2018

12u01

Bron: Google, Apple 0 Multimedia Het eindejaar staat voor de deur, en dat betekent dat Google en Apple naar jaarlijkse gewoonte de beste apps van het afgelopen jaar voorstellen. Nog op zoek naar een manier om je goede voornemens écht vol te houden? Of gewoon eens zin in iets nieuws? Dan moet je deze apps echt eens geprobeerd hebben.

Elk jaar gieten Google en Apple de beste apps op hun eigen platformen in een lijstje. De populairste apps van het jaar vind je hier niet, vooral omdat dat lijstje telkens grotendeels op hetzelfde neerkomt (lees: Facebook, YouTube, Instagram en consoorten). Wel ontdek je hieronder de mooiste, origineelste of gewoonweg enkele bijzonder knap gemaakte apps uit 2018.



Allereerst aan de beurt: apps voor Android-smartphones. Google selecteerde naast de algemene ‘beste app van het jaar’ nog een bloemlezing van de beste apps in vier verschillende categorieën. We zetten de winnaars voor je op een rijtje.

Beste app van 2018: Drops

Verbazingwekkend simpel en tóch productief: met Drops leer je op korte tijd de basisbeginselen van 31 talen. Zelf hoef je daar maar vijf minuten per dag voor uit te trekken, belooft de app. Oefenen doe je door middel van mooie animaties en snelle woordspelletjes. De app is gratis, maar heeft ook een premiumformule zonder advertenties vanaf 3,33 euro per maand.

Beste verborgen pareltje: Slowly

Slowly biedt de traditionele ervaring van het communiceren met een penvriend(in), maar dan mobiel. Anders dan sociale media- of messaging-apps, word je in deze app automatisch gematcht met een gebruiker met gelijkaardige interesses. Met die persoon kan je in de app mails uitwisselen, net zoals je vroeger brieven zou sturen. Leuke extra: je kan in de app zelfs virtuele postzegels verzamelen. De app is gratis.

Meest entertainend: Vimage

Vimage maakt van je statische foto’s kleine, “levende” tafereeltjes. Voeg je eigen foto’s toe in de app en je kan kiezen uit een resem bewegende effectjes, waaronder zacht flikkerende sterren, vallende sneeuwvlokken of een laagje rollende mist. Waanzinnig leuk om mee te experimenteren, én ideaal om je Instagram-foto’s een niveau hoger te tillen. Vimage op zich is gratis, maar voor een deel van de effecten moet je wel betalen.

Beste zelfverbeteringsapp: Mimo

Leren programmeren is hip, zo bewijst Mimo. De app geeft je een basiskennis mee in de populairste programmeertalen, zoals Python, Java of Ruby, door middel van korte dagelijkse oefeningen. De hapklare lesjes zouden het makkelijk maken om elke dag tijd te vinden om je skills bij te schaven. De eerste lessen zijn telkens gratis, voor een heel hoofdstuk moet je wel bijbetalen.

Beste dagelijkse helper: Tasty

De meesten zullen Tasty wel kennen van hun hypnotiserend mooie kookvideo’s op sociale media, maar de kookafdeling van BuzzFeed heeft ook een eigen app. In Tasty vind je 3.000 recepten met bijhorende video, en kan je makkelijk je eigen receptenboekje maken door je favoriete video’s op te slagen. De app is volledig gratis.

Op iOS ziet het jaaroverzicht van de beste apps er iets anders uit. Apple selecteerde de beste apps voor iPhone en iPad, en koos daarnaast ook een “app-trend van het jaar” uit. Het jaar 2018 draaide volgens de technologiereus helemaal rond “self-care” of zelfverzorging. De winnaars vind je hieronder.

Beste app voor iPhone: Procreate Pocket

Procreate Pocket wordt geprezen als “de krachtigste schets-, schilder- en illustratie-app die ooit werd ontwikkeld voor iPhone”. In de app haal je zo een leeg canvas boven om snel een idee te schetsen of uitgebreid een scène te schilderen met één van de ruim honderd verschillende tools. Ook handig: als je een Apple Watch hebt, kan je kleuren kiezen uit een palet op je horloge. De app kost 4,99 euro.

Beste app voor iPad: Froggipedia

Bizar maar wel origineel: Froggipedia laat je van dichtbij kennismaken met de hele levenscyclus van een kikker in augmented reality. Kijk hoe een kikkervisje opgroeit, of bestudeer de anatomie door een volwassen kikker virtueel te dissecteren. Voor de app betaal je 3,99 euro.

Beste apps in “zelfverzorging”

Fabulous

Van plan je leven te verbeteren? Fabulous helpt je op weg. Met de app bouw je goede gewoontes op om grotere doelen te behalen, zoals een gezonder gewicht of meer slaap. Je kweekt in feite een betere levensstijl, maar begint bij minitaakjes (lees: drink een glas water na het opstaan). De app is gratis, maar heeft ook een abonnementsformule voor 9,99 euro per maand.

Shine

Voor een dagelijkse portie peptalk, kan je bij Shine terecht. De app biedt dagelijkse motiverende berichtjes aan en kleine audiofragmenten over onderwerpen als productiviteit, mindfulness en stress. De app is gratis te downloaden en een abonnement heb je vanaf 9,99 euro per maand.

Calm

Calm is zeg maar een mindfulness-app voor beginners. De app helpt je om voor het eerst te mediteren, maar bijvoorbeeld ook om beter te slapen. Je vindt er bijvoorbeeld “Sleep Stories” die je kunt opzetten wanneer je in bed ligt, om weg te dommelen bij een relaxerend verhaaltje. Ook hier is er een betalende optie voor 12,99 euro per maand.

10% Happier

10% Happier belooft je een klein beetje gelukkiger te maken. De app werd ontwikkeld voor “sceptici” die niet gewonnen zijn voor zweverige relaxatietechnieken en geeft praktische tips om om te gaan met stress. Onder andere leer je er hoe je mediteert en hoe je mindfulness toepast in je dagelijkse leven. Er zijn verschillende betalende abonnementsformules.