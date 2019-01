Misnoegde Amerikanen vallen zelfrijdende auto’s aan uit protest tegen “gevaarlijke” testritten kg

02 januari 2019

22u07

Bron: ANP, The New York Times 1 Multimedia In de Amerikaanse staat Arizona zijn de afgelopen jaren al minstens 21 aanvallen uitgevoerd op zelfrijdende auto's. Waymo, een zusterbedrijf van Google, voert daar testritten mee uit in de omgeving van Phoenix. Dat meldt de krant The New York Times.

In maart kwam een vrouw in een voorstad van Phoenix om het leven. Bij het oversteken werd ze geschept door een zelfrijdende auto van Uber. Sindsdien is er veel protest tegen de testritten van zelfrijdende wagens. In Arizona uit die ontevredenheid zich steeds vaker in agressie.



In minstens 21 gevallen werden banden lekgestoken, de wagens van de weg gedrukt en met stenen bekogeld. Anderen probeerden de auto’s hun wijk uit te schreeuwen of bedreigden de inzittenden met pistolen en pvc-buizen.

“Bijna geraakt tijdens buitenspelen”

Eén man geeft toe dat hij frontaal op een zelfrijdende auto afreed. De systemen in die auto merkten de naderende botsing en trapten op de rem. Dezelfde man ging voor zelfrijdende auto's rijden om dan af te remmen. Hij zegt dat zijn tienjarige zoon bijna werd geraakt door een zelfrijdende auto tijdens het buitenspelen. “Ze zeggen dat ze ervaringen uit de echte wereld nodig hebben, maar ik wil niet hun vergissing uit de echte wereld zijn”, aldus de man.



Waymo wil volgens de New York Times geen aangifte doen, uit angst voor slechte publiciteit en ophef.

