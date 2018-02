Miljardair Branson wil hyperloop in India mvdb

19 februari 2018

07u46

Bron: ANP 3 Multimedia De Britse miljardair Richard Branson heeft plannen voor een hyperloopverbinding in India. Het supersnelle transportsysteem zou het mogelijk moeten maken om van de stad Pune in 25 minuten naar de luchthaven in Mumbai te reizen. Dat betekent een tijdsbesparing van circa drie uur.

Een hyperloop is een gesloten buis, waar een capsule doorheen schiet. Door lage luchtweerstand kan de capsule hoge snelheden bereiken, van meer dan 1000 kilometer per uur.

Branson (67) ondertekende met zijn bedrijf Hyperloop One een voorlopige overeenkomst voor een hyperloopnetwerk in India. Binnen twee tot drie jaar moet een testtraject zijn gerealiseerd. Binnen zeven jaar moet het eerste traject in werking zijn. Volgens Branson is het traject Pune-Mumbai een goede eerste stap voor het verder uitrollen van het netwerk.

Ook Tesla-baas Elon Musk is al jaren bezig met de ontwikkeling van een hyperloop in de Verenigde Staten.