Microsoft wil gigantisch nieuw hoofdkantoor

Kostplaatje van meerdere miljarden dollars bewerkt door: mvdb

11u51

Bron: ANP/BuzzT 0 Microsoft Corp. Zo moet het nieuwe hoofdkantoor van Microsoft eruit gaan zien. Multimedia Microsoft wil over een paar jaar een nieuw hoofdkantoor hebben. De huidige campus in Redmond gaat op de schop. Er komen achttien nieuwe gebouwen, voor een deel na het slopen van huidige gebouwen. De herinrichting begint volgend jaar en duurt vijf tot zeven jaar. Het project kost waarschijnlijk meerdere miljarden dollars.

Het complex in Redmond, een voorstad van Seattle in de noordwestelijke staat Washington, bestaat nu uit 125 gebouwen, verspreid over een gebied ter grootte van ongeveer vierhonderd voetbalvelden. Daar werken ongeveer 48.000 mensen.

Als de herinrichting klaar is, heeft Microsoft plek voor duizenden extra mensen. Op het terrein komt ook een plaza met plekken om te sporten, te winkelen en te wandelen, met ruimte voor 12.000 mensen. Alle parkeerplaatsen gaan ondergronds en er worden fietspaden naar een nabijgelegen station gemaakt.

Multimedia Amazon

Amazon, dat ook is gevestigd in Seattle, wil een tweede hoofdkantoor in Noord-Amerika laten bouwen. Het bedrijf trekt daar meer dan 5 miljard dollar voor uit en heeft steden gevraagd om zich kandidaat te stellen. Apple is dit jaar verhuisd naar een futuristisch hoofdkwartier in Cupertino, een voorstad van San Francisco. Dat gebouw, Apple Park, heeft zelfs een eigen boomgaard.

Een paar kilometer verderop, in Menlo Park, werkt Facebook aan een eigen woonwijk voor zijn werknemers, met parken, kantoren, supermarkten en zwembaden.

Google bouwt in Londen een groot kantoor met een fit-o-meter en een tuin op het dak en een zwembad, massageruimtes, sporthallen en een fitnesszaal binnen.

EPA Het huidige hoofdkantoor van Microsoft in Redmond, foto uit 2009.