Microsoft steekt Apple (even) voorbij als duurste bedrijf in VS kg

26 november 2018

22u04

Bron: ANP 0 Multimedia Microsoft heeft Apple even onttroond als meest waardevolle Amerikaanse bedrijf. Het bedrijf bereikte vandaag (even) een waarde van ruim 814 miljard dollar en stak daarmee nipt Apple voorbij.

Enkele maanden geleden was Apple nog het eerste beursgenoteerde bedrijf ooit dat met zijn beurswaarde de grens van een biljoen dollar doorbrak. Rond die tijd piekte Apple op ongeveer 1.120 miljard dollar. Sindsdien heeft er een correctie plaatsgevonden op de beurs, waarbij vooral techbedrijven en Apple in het bijzonder ervan langs kregen.



Microsoft dankte zijn koppositie aan het feit dat het aanmerkelijk minder in waarde is gezakt.



De waarde van Apple zit bovendien al een tijdje in een neerwaartse spiraal sinds het bedrijf meldde dat de vraag naar zijn nieuwe iPhones weleens zou kunnen tegenvallen.