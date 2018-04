Microscoop van Google spoort kanker op via kunstmatige intelligentie Joris Jansen sam

17 april 2018

19u02

Google werkt aan een microscoop die kan helpen kankercellen in menselijk weefsel te herkennen via toegevoegde realiteit en machinaal leren. De zogeheten Augmented Reality Microscope is een licht aangepaste gewone microscoop.

De beelden die een onderzoeker door de microscoop ziet, worden via een camera in realtime in de computer geladen. Algoritmes van Google proberen vervolgens kankercellen te detecteren via neurale netwerken die zijn getraind om kankercellen te ontdekken in monsters van menselijk weefsel.

Als kwaadaardige cellen zijn gevonden, krijgt de onderzoeker de locatie te zien in de zoeker van de microscoop. Dat gebeurt volgens Google met een vertraging van 100 ms. De signalisatie kan gebeuren met tekst, pijlen, contouren, heatmaps of animaties.

Potentieel

De onderzoekers hebben de capaciteiten van de microscoop getest bij twee kankertypes: borstkanker en prostaatkanker. Bij deze typen bleek dat Googles microscoop vrij accuraat kon signaleren of er kankercellen in de monsters zaten. De analyse van het microscopische beeld en de weergave van de locatie van eventuele kankercellen, gebeurt in realtime.

Volgens Google heeft het prototype het potentieel om ook andere vormen van kanker en andere ziektes te detecteren, zoals tbc of malaria. Volgens Google kan de technologie bovendien vrij eenvoudig worden toegepast bij bestaande, lichte microscopen die al in ziekenhuizen zijn te vinden. Het onderzoek is gepubliceerd onder de titel An augmented reality microscope for real­time automated detection of cancer.

Belgische uitvinding

Ook het Leuvense onderzoekscentrum Imec werkt aan een chip die via de analyse van een bloedstaal binnen het kwartier kan weten of je kanker hebt. Binnen drie tot vijf jaar kan het apparaatje op de markt komen.