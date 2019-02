Met dit robotpak wordt een bouwvakker twintig keer sterker Priscilla Van Agteren

26 februari 2019

11u00

Bron: AD.nl 0 Multimedia Wat als robots en mensen samenwerken als één, dachten ze bij het Amerikaanse Sarcos Robotics. Het bedrijf heeft een exoskelet ontwikkeld voor de bouw waarmee een mens twintig keer sterker wordt. Wie dit pak aanheeft, tilt met gemak 90 kilo.

Robotkrachten hebben voor bedrijven veel voordelen op hun menselijke tegenhangers. Ze zijn immers sterker dan de mens, raken niet geblesseerd en worden niet moe. Maar robots zijn vooralsnog alleen goed in statisch werk, bijvoorbeeld aan de loopband in een fabriek. De dynamische omgeving van een bouwwerf in de buitenlucht is voor hen nog teveel gevraagd en mensen blijven daar dus nodig.

175 miljoen dollar

Bij Sarcos Robotics hebben ze de afgelopen zeventien jaar gewerkt en 175 miljoen dollar (154 miljoen euro) geïnvesteerd om de kracht van de robot en de capaciteiten van de mens te verenigen. Als eerste ontwikkelden ze een volledig exoskelet voor bouwvakkers en andere werknemers in de zware industrie: de Guardian SO Max.

Wie staat te popelen om in een Guardian SO Max te stappen, moet nog even geduld hebben. Het exoskelet wordt naar verwachting eind dit jaar officieel gepresenteerd voor commercieel gebruik. De eerste exemplaren worden begin 2020 naar klanten verscheept.

Met het pak aan wordt een mens wel twintig keer sterker, meldt het bedrijf in een persbericht. Het tillen van 50 kilo voelt daardoor aan alsof je maar 2,5 kilo in je handen hebt. De hele dag door comfortabel werken met gewichten van 90 kilo zou volgens de makers geen enkel probleem moeten zijn. Gebruikers worden met het pak niet alleen productiever, maar werken ook nog gezonder. Het exoskelet kan overbelasting en werkplaatsongelukken door bijvoorbeeld vermoeiing helpen voorkomen.



De makers hebben daarnaast ingezet op gebruiksgemak. Door te kiezen voor een accu in plaats van vaste bedrading heeft de bestuurder alle vrijheid om te bewegen. Het exoskelet is daarnaast binnen een minuut aan of uit te trekken en voelt voor de gebruiker niet zwaar aan: doordat de gebruiker deels in het pak staat, rust het gewicht van het skelet en de accu tijdens het werk op de grond.

Sensoren

In de ontwikkeling van het pak moest Sarcos een oplossing vinden voor een hinderlijk probleem bij eerdere exoskeletten. Deze pakken reageren met enige vertraging op de bewegingen van de gebruiker, wat de besturing lastig maakt. De Guardian SO Max is van binnen uitgerust met een netwerk van speciaal ontwikkelde sensoren die bewegingen met maar een paar milliseconden vertraging overnemen. Met een minimale hoeveelheid training is het pak daardoor te gebruiken.

Het exoskelet is tot slot betrekkelijk zuinig. Het pak functioneert 8 uur op één acculading en verbruikt volgens Sarcos 90 procent minder stroom dan normaal nodig is voor robots die op eenzelfde wijze functioneren. Met minder dan 400 watt - de energie die nodig is om een blender te laten draaien - kan de gebruiker met het pak rondlopen.