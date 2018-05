Met deze vliegende taxi-drone wil Uber de lucht veroveren TT

09 mei 2018

12u51

Bron: Belga 0 Multimedia Uber heeft het prototype voorgesteld van de 'vliegende auto' waarmee het in de nabije toekomst hoopt de lucht te kunnen veroveren. De vliegende taxi's zijn ontwikkeld in samenwerking met de NASA en lijken op grote drones.

Het prototype werd voorgesteld op de tweede Uber Elevate Summit in Los Angeles waarop het UberAIR-project centraal staat. Het bedrijf hoopt over twee tot vijf jaar de vliegende toestellen op de markt te kunnen brengen. In eerste instantie met een piloot, maar daarna ook zonder bestuurder.

De elektrisch vliegende auto's zullen verticaal opstijgen en landen zoals een drone. Volgens Uber zullen de toestellen tot 200 keer per uur kunnen landen, of een keer om de 24 seconden. De vleugels zijn uitgerust met vier rotors, terwijl een gewone helikopter er maar één heeft. Bedoeling is dat de drones tussen de 300 en 600 meter hoogte zullen vliegen aan een snelheid van 240 tot 320 km/u. Ze zouden per traject tot 96 kilometer kunnen afleggen.

"Stedelijke mobiliteit radicaal verbeteren"

"UberAir wil, net zoals wolkenkrabbers de residentiële congestie hebben verlicht, de congestie op de wegen aanpakken en het stedelijk transport naar de lucht brengen", verklaarde Nikhil Goel op de tweedaagse bijeenkomst. "Ons doel is de stedelijke mobiliteit wereldwijd radicaal te verbeteren." De kostprijs van een ritje met een vliegende Uber-taxi zou niet duurder worden als een gewone rijdende Uber, indien er ten minste voldoende modellen gemaakt kunnen worden.

Het bedrijf werkt samen met de NASA aan de prototypes, maar is zeker niet het enige bedrijf dat actief is in de sector van vliegende auto's. Ook Kitty Hawk, een bedrijf dat steun krijgt van het moederbedrijf boven Google, Alphabet, werkt aan vliegende taxi's en toonde in maart al een prototype. Airbus testte in februari dan weer een eigen vliegende auto.

Uber wil de toestellen vanaf 2020 testen in Dallas en Los Angeles en vanaf 2023 starten met de exploitatie.