Met deze tools maak je je tuin weer lentefris Ronald Meeus

21 februari 2020

11u46

Bron: tweakers.net/huishoudtoestellen 0 Multimedia Nog een klein beetje geduld en we kunnen weer de tuin in. Wil je die nu alvast een beetje fatsoeneren, dan komen de volgende tools goed van pas.

Grasmaaier

Na de herfst en winter kan je gazon er knap verwilderd uitzien. Wanneer de eerste lentezon doorbreekt, en de nachtvorst niet meer toeslaat (al was dat sowieso amper het geval deze zachte winter), kun je je gazon weer gaan maaien. Lang gras pak je best eerst aan met een traditionele duwmaaier. Eens je gazon redelijk kort staat, kan je overschakelen op een robotmaaier. Die doet het werk helemaal voor jou, terwijl jij in je hangmat van een cocktail nipt. Bekijk hier de traditionele grasmaaiers en hier de robotmaaiers.

Aanrader: De Wolf Garten S-3800-E (€ 72,99)

Hogedrukreiniger

Met al die stormen van de afgelopen weken, hebben de tegels of planken van je terras het ook hard te verduren gekregen. Een krachtige hogedrukspuit, gecombineerd met een voor het materiaal in kwestie bestemd detergent, verlost je weer van hardnekkig vuil, mos en groene aanslag. Ook je tuinmeubilair, stenen muren en hekken kunnen daarmee worden opgefrist. Wel opletten voor een te fel geconcentreerde straal, want die kan het materiaal dat je proper wilt krijgen ook vernielen. Bekijk hier de hogedrukreinigers.

Aanrader: Kärcher K 5 Premium Full Control Plus Home (€ 299,99)

Elektrische heggenschaar

Ook hagen komen in de regel niet zo mooi uit de wintermaanden, maar een goed verzorgde haag verbetert je tuinuitzicht wel enorm. Het hangt een beetje af van het soort haag wanneer je best snoeit, maar een elektrische heggenschaar komt sowieso van pas. Je werkt er wildgroei en verwelkte stukken zo mee weg. Koop er a.u.b. ook een veiligheidsbril en werkhandschoenen bij, want dit is betrekkelijk ruw werk. Bekijk hier de heggenscharen.

Aanrader: Makita DUH551Z (€ 169,40)

Multitool

Ook een multitool komt van pas tijdens de lenteschoonmaak. De naam zegt het zelf: je kan het gebruiken voor verschillende dingen; kleine of grote DIY-projecten, kleine oppervlakken schuren of hout bewerken. Bekijk hier de multitools.

Aanrader: Dremel 4000 + 45-delige accessoireset (€ 89,50)

Accuboormachine

Heeft de storm voor schade gezorgd in de tuin? Voor kleine herstellingen is een schroefboormachine een handig werktuig. Neem voor tuingebruik liefst eentje met een accu, want het is natuurlijk niet zeker of je in alle hoeken van je tuin waar herstellingen nodig zijn wel toegang hebt tot netstroom. Bekijk hier de beste accuboormachines.

Aanrader: Bosch GSR 12V-35 FC Professional (met 2x3,0Ah accu’s en L-Boxx) (€ 264)

