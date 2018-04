Met deze tools is je tuin onderhouden een makkie

Ronald Meeus

26 april 2018

11u30

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Een tuin kraaknet houden is hard werk. Maar met de juiste tools schaaf je heel wat tijd van je onderhoud af, die je dan weer voor plezierigere doeleinden kunt gebruiken.

1. Robotgrasmaaier

Voor een wild gegroeid gazon zijn ze niet zo handig, maar voor een geregeld onderhoud is een robotgrasmaaier natuurlijk enorm handig: ze nemen je letterlijk al het werk uit handen. Ze leren ook automatisch de verhoudingen van je gazon kennen. Hun prijs is relatief steil (begint bij 450 euro, oplopend naar meer dan 2.000 euro), maar daar krijg je veel gemoedsrust - en vrije tijd - voor terug.

2 / Hogedrukreiniger

Terrastegels, tuinmeubilair, stenen muren, hekken: alles wat zich in de tuin bevindt is natuurlijk heel vatbaar voor weersomstandigheden, en wordt dus ook erg snel vuil. Wanneer je het een beetje netjes wilt houden is een hogedrukreiniger een enorm handig apparaat. Met hun hoge kracht (180 bar wordt stilaan de standaard), eventuele toegevoegde detergenten en accessoires als opdraaibare borstels krijgen ze bijvoorbeeld ingedroogd vuil, groene aanslag en mosresten makkelijk weg.

3 / Elektrische heggenschaar

Wanneer je haag er wat verwilderd uitziet, bespaart een elektrische heggenschaar je een hoop werk: het ding doet in essentie het snoeiwerk in je plaats. Het handigste zijn natuurlijk de modellen zonder draad, met een oplaadbare accu. Natuurlijk: hoe hoger het vermogen en de snijbewegingen per minuut (die laatste gaan tot zo'n 3.400 bewegingen/min), hoe sneller je klaar bent.

Vergelijk hier de prijzen van must-have elektrisch gereedschap.

