Met deze tips beveilig je je laptop op een goedkope manier 08u00 0 REUTERS Multimedia Hoe hou je je laptop, en de informatie die erop staat, veilig zonder dat je honderden euro's hoeft neer te tellen? Hier zijn vier tips, samen goed voor minder dan een honderdje, voor een optimale zielsrust.

1 / Kies de juiste beveiligingssoftware (€ 10 - € 300)

Het eerste waarnaar je kijkt is natuurlijk beveiligingssoftware. Prijzen van pakketten gaan van 10 euro voor een gewone 'home'-editie tot een paar honderd voor een 'home office'-uitvoering. De meest solide merken daarin zijn Symantec, McAfee, Kaspersky, G Data en Panda. De koning van de gratis beveiligingssoftware blijft Avast!, al krijg je natuurlijk een pak meer mogelijkheden met betaalde software. Alles is afhankelijk van hoeveel risico je denkt te lopen met het gedrag dat je online vertoont.

2 / Een slotje erop (€ 30)

Wanneer het niet hacking maar fysieke diefstal is waar je vooral schrik voor hebt, kun je je computer op slot doen: de meeste moderne laptops hebben een aansluiting voor zo'n handig slotje van fabrikanten als Kensington en Veripart. Ze houden wellicht geen stand wanneer er krachtige werktuigen worden ingezet om ze open te krijgen, maar het schrikt alvast al af. En voor de prijs - ergens tussen 20 en 30 euro - hoef je het niet bepaald te laten.

3 / Een backup maken van je bestanden

Je laptop dan toch gestolen? Dat is erg. Maar er zijn twee verschillende soorten 'erg'. De minst kwalijke is dan nog dat je een stuk apparatuur van een paar honderd tot een paar duizend euro kwijt bent. Nog véél erger is het verlies van een paar honderd tot duizend euro's kostend stuk apparatuur waarop al je werkbestanden, foto's en andere kostbare digitale artefacten staan. Altijd een backup maken dus. Dat kan via de gangbare clouddiensten (Microsoft heeft OneDrive, Google heeft Drive, Apple heeft iCloud), of fysiek op een externe harde schijf. Die je dan natuurlijk niét met je meeneemt.

4 / Het systeem zelf het zwaarste werk laten doen

Wanneer je op zoek gaat naar een goed antivirusprogramma moet je er ook altijd rekening mee houden dat de twee leidende besturingssystemen, Microsofts Windows en Apples Mac OS, al enkele jaren over ingebouwde beveiligingssoftware beschikken, zodat de eerste linie alvast verzorgd is. Wie geen al te riskante dingen doet op het internet (lees: niet naar rare sites surft en geen programma's van een obscure bron downloadt), zit wel safe met de eigen antivirusbescherming en firewall van de fabrikanten zelf.





