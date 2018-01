Met deze tech-koopjes bespaar je heel wat geld uit



Ronald Meeus

12u53 1 Photo News Koopjes in elektronica vallen altijd wel te doen. Multimedia In de winkelstraten is het maar twee keer per jaar solden, maar in de elektroshop kun je altijd wel een slagje slaan. Hier zijn vijf producten die momenteel met minstens tien procent afgeprijsd staan.

Bluetoothmuis: Logitech MX Anywhere 2 € 39 (-39%)

Een pc-gamer in de familie of vriendenkring? Deze ergonomische Bluetoothmuis, met een sensor die 1.000 punten per inch kan registreren, doe je die ongetwijfeld een plezier.

(Lees verder onder de foto)

Logitech Een accurate computer- en gamingmuis van Logitech.

Ring Video Doorbell Pro: € 198 (-26%)

Deze slimme deurbel vertelt je meteen wie er aan de deur staat, en wordt de videofeed doorgestuurd naar een aangesloten app op je mobiele toestel.

(Lees verder onder de foto)

Ring De Video Doorbell Pro.

Supersnel interenet: TP-Link-Powerline-kit € 26 (-36%)

Met deze starterkit leg je supersnel internet doorheen het hele huis aan, met de elektrische leidingen als doorvoerkanaal.

(Lees verder onder de foto)

TP Link Een afgeprijsde starterkit voor powerline-internet.

4K-tv (75 inch) van LG Electronics: € 2.299 (-14%)

Nee, de prijs is niet mak. Maar je hebt er wel een 4K-tv voor, met een schermdoorsnede van liefst 75 inch. Bovendien zijn de bijna 400 euro dat hij minder kost dan normaal mooi meegenomen.

(Lees verder onder de foto)

LG Een grote 4K-tv van het Koreaanse LG Electronics.

Sony Xperia XZs: € 399 (-18%)

Sony is de underdog op de smartphonemarkt, maar de camera van de Xperia XZs is prima, en met een prijs die bijna 100 euro lager ligt dan normaal wordt het toch een interessante optie.

Bekijk hier alle koopjes van het moment.

