Met deze tech-gadgets hou je je kroost bezig tijdens de kerstvakantie Ronald Meeus

19 december 2019

11u30

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Twee weken schoolvakantie kunnen op een bepaald moment leiden tot verveling bij het klein grut, en dat kan dan weer leiden tot ontploffingsgevaar. Met deze gadgets zijn ze even zoet, zeker als je niet meteen buiten kan gaan spelen.

Xiaomi Mi Box S (€ 63)

Misschien hebben ze wel een tv op hun kamer, maar is dat een afdragertje zonder Smart-systeem. Een potentieel probleem, want kinderen willen vandaag vooral naar YouTube kijken. Met deze Xiaomi-mediaspeler met Android TV 8.1, stream je gemakkelijk YouTube of Netflix naar je televisie of monitor. De Mi Box S ondersteunt 4k-beelden. Wel ontbreekt een ethernet-kabelaansluiting voor internet, maar deze kan via een losse usb-adapter worden toegevoegd. Bekijk hier de Xiaomi Mi Box S.

Sonos Move (€ 379)

Deze speaker heeft een vrij heftige prijs, maar wanneer je tieners in huis hebt zullen ze blij zijn met het feit dat ze er, voor het eerst in de Sonos-geschiedenis, hun smartphone op kunnen aansluiten via bluetooth. Wanneer hij niet buitenshuis wordt gebruikt, kun je hem gewoon onderdeel laten zijn van je Sonos-netwerk. Zet hem bijvoorbeeld ergens in huis waar hij dichtbij de achterdeur staat, zodat hij altijd eventjes kan worden meegenomen. Ook bij gebruik buitenshuis is de Sonos Move bestand tegen een stootje: Sonos-ceo Patrick Spence vertelde ons zelfs dat ze er om de stevigheid te testen een blok beton op hebben kapotgeslagen, en dat ie nog niet stopte met spelen. Bekijk hier de Sonos Move.

Just Dance 2020 (€ 29)

Voor een dansje voor de tv - familiepret gegarandeerd - moet je al jaren bij Just Dance zijn, een van de allerlaatste overblijvers van de inmiddels allang vervlogen rage der dansspelletjes. Het Franse gamehuis Ubisoft blijft er voorlopig nog ieder jaar een nieuwe versie van uitbrengen. Just Dance 2020 bevat veertig nieuwe hits van artiesten als Billie Eilish, Ariana Grande en K3, en via de betaalde streamingdienst Just Dance Unlimited zijn ruim vijfhonderd extra nummers toegankelijk. Een compleet nieuwe functie voor Just Dance 2020 is de All Stars Modus met ‘de leukste nummers’ uit voorgaande edities en de mogelijkheid om een extra song vrij te spelen. Just Dance 2020 verschijnt voor de Nintendo Switch, PlayStation 4 en Xbox One, en er is zowaar nog een (allerlaatste) Nintendo Wii-versie van uit. Bekijk hier Just Dance 2020.

Samsung Galaxy Tab A10 (€ 176)

De tablet blijft een half mirakel als gadget om kinderen mee zoet te houden. Een iPad is voor veel mensen de meest logische keuze, maar die is niet voor ieders portemonnee weggelegd. De veel goedkopere, maar toch handzame Samsung Galaxy Tab A 10.1 heeft een stevige behuizing en fijne knoppen. De specificaties en prestaties zijn ook prima in orde, hoewel 2GB werkgeheugen echt wel karig is. Het scherm is van prima kwaliteit en de software is prettig. Hij heeft wel geen vingerafdrukscanner en geen trilmotor, maar als speeltje voor je kroost is dat misschien ook minder belangrijk. Bekijk hier de Samsung Galaxy Tab A10.

Sony WH-1000XM3 (€ 249)

Als ze echt helemaal gek gedanst, gesprongen en gegamed zijn, kan je ze altijd wat proberen kalmeren door ze onder een noise-cancelling koptelefoon te stoppen en ze zo wat naar muziek te laten luisteren of naar een film te kijken, zonder vervelend omgevingsgeluid. In die productcategorie is Sony de laatste jaren uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers. Met de WH-1000XM3 bijvoorbeeld, waarvoor Sony onder meer het draagcomfort heeft aangepakt. Bekijk hier de Sony WH-1000XM3.

Lees ook:

Deze videogames moet je deze herfst zeker spelen

Getest: dit zijn de beste e-readers onder 150 euro

Smartphonetrends in 2020: dit zijn de voorspellingen