Met deze slimme technologie in huis bespaar je honderden euro's per jaar

07u56 0 Nest Labs Voorbeeld van slimme huistechnologie: de programmeerbare, artificieel intelligente Nest-thermostaat. Multimedia 'Slimme' apparaten in huis zijn veel duurder dan 'domme'. Tot het zesvoudige zelfs. Maar zie het als een investering in je gebruiksgemak, maar ook in je toekomstige portemonnee. Hier zijn vijf manieren waarop de 'Smart Home' je op termijn honderden euro's per jaar bespaart.

1 / Slimme thermostaat haalt gasrekening naar beneden

Slimme thermostaten van Nest en Honeywell kunnen in principe hetzelfde als wat een gewone, door jezelf bediende thermostaat kan. Maar de magie zit hem in het punt waar ze menselijk gedrag compenseren. Vergeetachtigheid, bijvoorbeeld: bij een gewone thermostaat kun je vergeten om de temperatuur naar beneden te halen wanneer je naar het werk vertrekt, een slimme doet dat automatisch omdat hij wéét dat je uithuizig bent. Naarmate de slimme toestellen je beter leren kennen, gaan ze hun routines ook aanpassen. In ieder geval betekent zoiets dat er minder en minder ijdel energie wordt verbruikt. Volgens een onderzoek van fabrikant Nest betekent dat een jaarlijkse energiebesparing van 110 tot 122 euro.

2 / Uitzetten vanop afstand

Met toestellen als de Boxx van energieleverancier Engie Electrabel, en slimme schakelaars van fabrikanten als TP Link, Elgato en Fibaro, zijn al je lichtschakelaars verbonden met je thuisnetwerk, en kunnen ze door middel van een app vanop afstand worden uitgeschakeld. Je hoeft je op het werk dus niet af te vragen of je al dan niet het televisietoestel hebt uitgezet, bijvoorbeeld: als dat op een 'smart switch' is aangesloten, check je dat vanop afstand, en schakel je hem vervolgens meteen uit.

3 / Inzicht in je energieverbruik

Een ander element dat helpt in het minderen van je consumptie is het krijgen van meer inzicht in wàt er precies energie verbruikt. Je gameconsole op standby laten staan, bijvoorbeeld, vreet energie: dat kun je wel eens ergens hebben gelezen, maar met een slimme energiemeter zié je dat ook op de aangesloten app. Het helpt je niet meteen, maar door je verbruik te zien kom je tot inzichten die je sluipverbruik verminderen. En dat betekent nog eens een winst van enkele tientallen tot meer dan honderd euro per jaar.

4 / Zuinige lampen

Een van de allereerste smart home-toepassingen die op de markt kwamen, ondertussen al bijna vijf jaar geleden, zijn Philips' Hue-lampen. En goed, ze kosten het zesvoudige van een gewone lamp, maar ze verbruiken op zich al een pak minder energie: een Hue-lamp verbruikt 10 watt voor een lichtopbrengst van 800 lumen, wat hetzelfde is als een gewone lamp van 60 watt. Dat is een besparing van 80 procent. Bovendien gaan ze enorm lang mee: een Hue-lamp verslijt pas na 25.000 uur schijnen, wat bij een gemiddeld gebruik van 4 uur per dag neerkomt op 17 jaar. Ondertussen zijn er slimme lampen van meerdere fabrikanten op de markt.

5 / Alles gaat samenwerken

De principes waarop de zonet genoemde toestellen draaien worden in de toekomst nog versterkt wanneer je smart home-toestellen met elkaar gaan samenwerken. Nu zijn het nog los van elkaar opererende silo's, maar met nieuwe platformen als Apple's HomeKit en uitgebreide functies van Google Home en Amazon Alexa kunnen die allemaal aan elkaar worden geregen. De bedrijven achter die oplossingen dromen allemaal van een erg nabije toekomst waarin er via bewegingssensoren wordt aangevoeld of je al dan niet thuis bent, en op basis daarvan tegelijkertijd de lichten uitdoet én de verwarming naar beneden haalt. Hoe meer dat op punt geraakt, hoe hoger natuurlijk ook de besparing.

