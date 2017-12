Met deze revolutionaire SSD-toestellen heb je echt àl je gegevens bij de hand

08u00 0 LaCie De 'Rugged' SSD van LaCie, een van de bekendste nieuwe externe opslagsystemen. Multimedia Terabytes aan data - goed voor pakweg een miljoen foto's - overal bij de hand? Daarvoor moet je bij deze verzameling externe opslagtoestellen zijn. Ze slaan je gegevens op een zogeheten solid state drive op, een verzameling geheugenchips die snel de klassieke harde schijf aan het vervangen zijn.

Samsung Samsungs draagbare SSD.

Samsung Portable SSD (€ 759)

Goedkoop is hij niet, krachtig wel, deze externe solid state drive van Samsung. Twéé terabyte aan opslaggeheugen staat ermee tot je beschikking, wat neerkomt op een prijs van 38 eurocent per gigabyte. De verbinding met uw laptop of ander computerapparaat gebeurt via de recentste en snelste usb-kabels, en alles wat erop staat kan worden beveiligd met een wachtwoord.

LaCie Een van LaCie's 'rugged' toestellen.

LaCie Rugged SSD (€ 549)

De Franse fabrikant LaCie maakte een tiental jaar geleden een waar succesproduct van zijn 'rugged' externe harde schijven, die vandaag al erg herkenbaar zijn met hun omhulsel in oranje rubber. Het zorgt ervoor dat ook deze SSD-versie van hetzelfde product tegen een stootje kan, maar het is ook stof- en waterdicht.

WD Ook het Amerikaanse Western Digital stapte over naar SSD's.

Western Digital MyPassport (€ 371)

Ook het Amerikaanse Western Digital is een gevestigd merk in de categorie van externe opslagtoestellen. Met MyPassport levert het een serie SSD's die speciaal gericht zijn op het opslaan van foto's, video's en andere persoonlijke data, met ook door de fabrikant ontwikkelde backupsoftware zodat er automatisch nieuwe gegevens van je computer naar de schijf worden overgezet. MyPassport komt in een brede waaier van kleuren. En het hier besproken product heeft een opslagcapaciteit van 1 terabyte, maar het kan nog gekker gaan: tot viér terabyte zelfs.

Ardata De op 'Milspec'-specificaties gebaseerde SD700.

Adata SD700 (€ 372)

Als je echt voor duurzame opslag wilt gaan, is deze op militaire specificaties voorziene externe SDD misschien iets voor jou. Die zogeheten 'milspec'-kwaliteiten garanderen dat hij stof-, water- en schokbestendig is, en dat geldt ook voor de onder een rubberen afdichting verscholen aansluitingen. Bovendien is hij een crack wat snelheid betreft.

Apricorn Deze handige SSD kun je afsluiten met een cijferslot.

Apricorn Aegis Padlock SSD (€ 465)

Voor wie écht niet wilt dat zijn cruciale gegevens worden afgepakt is deze met een cijfercode beveiligde drive misschien een idee. Hij is behoorlijk duur voor een toestel dat maar minder als de helft van de opslagcapaciteit van de zonet genoemde apparaten heeft, maar iemand die niet de juiste cijfercode heeft ingetoetst kan gewoon niét aan je gegevens.

