Met deze powerbanks val je nooit zonder stroom

30 juni 2020

11u30

Bron: tweakers.net/gadgets 1 Multimedia Powerbanks zijn eigenlijk de ultieme zomergadgets. De nieuwste smartphones mogen het wel redelijk lang uitzingen op één batterijlading, als je je ergens op een camping, aan het strand of tussen de velden bevindt kan een reservebatterij in de tas soms echt goed van pas komen. Onze techspecialist koos zijn favorieten uit.

Aanrader: Anker PowerCore 20100 (40 euro)

De Anker PowerCore 20100 is al drie jaar op de markt, en toch prijkt ie nog bovenaan het lijstje ‘beste powerbanks’ van technologiesite hardware.info. Een troef is de kunststof behuizing, waardoor hij kleiner en lichter is dan zijn kracht en zijn snellaadmogelijkheden doen vermoeden. De capaciteit van - de naam verraadt het al - 20.100 mAh zorgt ervoor dat je je smartphone ongeveer drie tot vier keer kan opladen. Er zijn ook twee USB-poorten, dus je kan twee smartphones tegelijk laten tanken. Bekijk hier de Anker PowerCore 20100.

Let op de capaciteit

De capaciteit van een batterij is dus aangegeven in milliampère (mAh). Voor niet-techneuten: hoe hoger, hoe beter, want hoe meer energie het toestel levert. De standaard zit momenteel tussen de 10.000 en 20.000 milliampère. Dat volstaat op je smartphone meerdere keren op dezelfde lading opnieuw op te laden. Zoals in elk productsegment zijn er altijd toestellen te vinden die een stap verder gaan. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Xtorm Pro Powerbank AC 41.600 mAh (215 euro). Gezien de omvang en het gewicht (1.400 g) is dat wel geen powerbank om in je handtas overal mee naartoe te nemen; deze dient eigenlijk al meer om je laptop (of console of tv) van stroom te voorzien. Bekijk hier de Xtorm Pro Powerbank.

Aantal USB-A-poorten

Vraag je ook af hoeveel toestellen je meestal wil opladen op zo'n powerbank, en let dan op het aantal USB-A-poorten. De kleinste, goedkoopste powerbanks zullen er maar één hebben, die met de beste prijs-kwaliteitsverhouding hebben er meestal twee, en natuurlijk vind je ook powerbanks met drie, vier tot zelfs acht poorten. Dat laatste is onder meer het geval bij de HP Power Bank Charging Module, een kistje met acht poorten dat ook wel bijna 1.000 euro kost en vooral bedoeld is voor professioneel gebruik.

Aanrader prijs versus prestatie: Power S100

Ten slotte kan je je in de winkel of webshop eens aan een vergelijkende studie prijs versus batterijkracht wagen. Wij kwamen uit op de Power S100 van Silicon Power: een smal (123 x 71 x 19 mm) en licht (220g) toestel met twee USB-poorten en een capaciteit van 10.000 mAh, en dat allemaal voor een klein prijsje van 15 euro. Bekijk hier de Power S100.

Vergelijk hier prijzen van de populairste powerbanks.

