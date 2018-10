Met deze losstaande camera's hou je inbrekers in het oog Ronald Meeus

29 oktober 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Nu het weer wat vroeger donker wordt, gaat het aantal woninginbraken ook weer licht omhoog. Investeren om je woonst wat veiliger te maken, hoeft niet direct peperduur te zijn. Met de volgende vijf apparaten kan je al heel wat.

Nest Cam IQ (€ 299)

De Nest Cam blijft de populairste losstaande beveiligingscamera die er bestaat. Het Amerikaanse Nest, ondertussen al enkele jaren een zusterbedrijf van Google, zette de standaard voor dit soort toestellen. In een notendop: ze kunnen beweging detecteren, een alarmpje doen afgaan op je smartphone en de beelden ook doorsturen naar je scherm, en meestal ook een vanop afstand te activeren alarm doen afgaan.

De in 2015 gelanceerde Nest Cam blijft dus wel de populairste, maar eind vorig jaar lanceerde het bedrijf ook de Nest Cam IQ. Die kan onder meer bekende gezichten identificeren (de poetsvrouw), en met zijn Supersight krijg je een 130-gradenoverzicht van de kamer waarin hij opgesteld staat. Bekijk hier de Nest Cam IQ

(lees verder onder de foto)

Somfy One (€ 169)

Een nadeel van heel wat beveiligingscamera’s? Ze zien er ook uit als als een beveiligingscamera: lelijk! Gelukkig zijn er ook al enkele te vinden die niet vloeken met de feng shui van je interieur, zoals de Somfy One. Het toestel ziet er hoogstens uit als een luidspreker, en valt dus niet uit de toon op je kast of dressoir. Voor de rest heeft hij zowat alle basisvaardigheden die je mag verwachten van een losstaande beveiligingscamera: hd-beeldresolutie, bewegingsdetectie en tijdelijke opslag van de beelden in de ‘cloud’. Bekijk hier de Somfy One

(lees verder onder de foto)

Foscam R2 (€ 125)

De Foscam R2 ziet er op het eerste gezicht niet spectaculair uit, maar hij heeft wel een paar dingen die andere beveiligingscamera’s missen. Zoals een sd-kaartslot, waarop beelden kunnen worden opgeslagen zonder dat ze online hoeven te worden bewaard. Bovendien is zijn camera beweegbaar: hij kan tot 300 graden in de breedte en tot 100 graden in de hoogte. De witte versie ervan is momenteel behoorlijk gegeerd, vooral omdat die bij de prijsbrekers in zijn soort hoort. Bekijk hier de Foscam R2

(lees verder onder de foto)

Arlo Go (€ 354)

Fabrikant Netgear bracht al een vrij succesvolle Arlo-camera uit, maar hun recentste model - de zopas op de markt gekomen Arlo Go - is een speciaal geval. Vooral omdat hij geen wifi-aansluiting gebruikt, maar zijn gegevens doorstuurt via een mobiel signaal. Dat maakt hem interessant voor plaatsen waar je eigen netwerk niet geraakt, zoals een tuinhuis, garage of buitenverblijf. Verder is de cloudopslag gratis en kan er ook video op een sd-kaart worden opgenomen. Bekijk hier de Arlo Go

